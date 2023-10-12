《貿易》捷克、烏干達台灣館吸睛 鏈結中東歐、東非經貿商機

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【時報記者葉時安台北報導】外貿協會受外交部委辦，第5度組團赴捷克布魯諾國際工業展(MSV International Engineering Fair)設置台灣館，帶領18家企業拓展捷克及中東歐市場，該展於今(112)年10月10日至13日舉辦；而上周外貿協會同受外交部委辦，於今(112)年10月3日至10日在烏干達國際商展(Uganda International Trade Fair, UGITF)設置台灣館，帶領18家金屬機械、資通訊產品、五金家用、食品飲料等優質業者拓展烏干達及東部非洲市場，今年是台灣連續2年以國家館形式參與此展。

捷克布魯諾國際工業展，展覽首日由我國駐捷克代表處經濟組組長劉若斐主持台灣館開幕，劉若斐於致詞時表示，近年台捷在經貿、科技及產業合作日趨密切，捷克擁有良好工程及研發能力，與我國在ICT、智慧製造、AI應用等產業的商業化能力及開拓國際市場能力互補，可為雙方擴大合作的基礎與模式。

台灣館企業攤位首次採用燈箱展示海報，取代傳統隔間板，成為展場矚目焦點，18家參展企業展示金屬加工機械及零組件、塑膠射出、手工具等優質產品，吸引買主目光。貿協華沙台貿中心吳春見表示，我國為捷克第三大工具進口來源國，近年捷克進口需求持續增加，我國企業可藉由參加此展，快速進入市場及建立人脈。

本展今年邁入第64屆，是中東歐最具規模的綜合工業展，計有來自美、德、波蘭、斯洛伐克、日、韓、巴西及印度等40國超過1500家企業參展，聚焦手工具、機械配件、橡塑膠機械、自動化設備及測量技術等。藉由本展，除增加我國產品在捷克及中東歐市場能見度外，同時協助企業鏈結雙邊及多邊商機。

捷克擁有深厚工業基礎、工資與土地取得成本低等優勢，以及歐盟會員國身分，加上位於歐洲大陸的中心，運輸四通八達，是我商拓銷歐盟市場很好的跳板，適銷產業包括電子、資通訊及機械業等。

烏干達國際商展，台灣連續兩年參加體現了拓展「非洲計畫」以促進台灣及非洲經貿及投資的努力及決心。本屆台灣館參展企業的產品都相當符合烏國市場需求，例如伊利諾公司提供各種功能及款式的手推車，展覽結束前三天即銷售一空；台灣精品穎漢科技專業從事傳統型彎管機械的研發與生產製造，其金屬彎管機獲潛在代理詢問。

本展為烏國規模最大的綜合性商展，由烏國製造商協會(Uganda Manufacturers Association,UMA)主辦，今年為第29屆，計吸引來自義大利、埃及、印度、肯亞、韓國等28國1018家國內外企業參加，展出包括機械設備、通訊電子、化學品、塑膠包裝、旅遊服務、食品飲料、汽車工業等綜合產品，展期8天吸引逾35萬人次參觀。

烏干達國土約我國的6.6倍，人口4791萬人，人均所得1105美元；主要商業活動在首都坎帕拉，近年積極發展工業，計畫未來5年內在全國建設22處工業區，發展潛力高。