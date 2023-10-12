購物打折後真的賺？零售專家爆真相

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【中時新聞網 郭宜欣】當店家在周年慶或購物季釋出折扣時，不是直接亮出「價格」底牌，而是改以折扣%數進行標價，就要仔細算看看折扣是否夠有誠意，沃爾瑪前執行長Bill Simon坦言，當業者對自己的折扣沒有自信時，就會使用百分比標示，從今年的狀況來看，折扣力度都不大。

CNBC報導，Bill Simon認為消費者面臨巨大壓力，可能出現近十年來罕見的狀況，「包括通貨膨脹、利率上升、預算爭論、分化的政治和學生貸款等狀況，連環狀況讓消費者心情相當緊繃，甚至會停下消費腳步。」

然而，美國零售商面臨成本上漲，折扣力道也縮手，Bill Simon說：「過去通常或說50吋電視售價199美元。現在，他們會說50吋電視有40%折扣，當你無法為自己的價格感到自豪時，就會使用百分比進行標示，我認為通貨膨脹推高了產品的相對價格。」

報導提到，亞馬遜周二開始為期兩天的Prime Big Deal Days促銷活動，沃爾瑪與Target也推出折扣活動，希望能在購物季搶得先機，沃爾瑪目前仍取得較多的競爭優勢，Bill Simon說：「他們能夠吸引關注，並透過食品消費帶來的流量，可能會比他們的競爭對手度過一個更好的假期。」