退休金1,431萬要怎麼存？專家幫你算 本金一半也做得到

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【旺得富理財網 王順泉】台灣即將在2025年邁入超高齡社會，未來65歲以上人口占比將達20%，究竟需要多少錢才能支應退休生活？國泰世華銀行昨發布「2023台灣全民財務健康關鍵報告」，調查發現，民眾認為需準備1,431萬元才能退休，退休後每個月生活費約需5萬元。

國泰世華銀主管表示，這次調查顯示，有超過3成民眾過去1年未設立財務目標、超過2成民眾無定期檢視財務規劃的習慣；雖然有近6成民眾將「退休」列為財務目標，但其中卻有超過半數沒有實際財務規劃。

不過，對於退休後每月生活費5萬元、退休金需準備1,431萬元，這樣的金額是否務實合理？專家表示，以主計總處上月公布最新統計，今年1至7月平均經常性薪資45,381元來看，退休後每月5萬元，所得替代率已超過100%。但其實許多人退休後少了通勤、治裝、交際應酬、外食等需求，每月實際花費會低於預期。

專家表示，即使以退休後每個月生活費5萬元來規劃，首先要納入勞保、勞退、國民年金等政府提供的退休金，計算出缺口之後，再以自行籌措的退休金補足。

以勞保每月平均給付約1.8萬、勞退月領約6,500元（以平均薪資4.5萬、工作30年、年化報酬3%、無自提）估算，勞保加勞退，每個月可領到2.45萬元。

每個月退休金5萬元的目標，納入勞保加勞退2.45萬元之後，缺口還有2.55萬元。以「4%法則」回推，每月2.55萬元的缺口，需要本金為765萬元。

換句話說，民眾在調查中退休金需求1,431萬元，但其實只要存到約一半多一點765萬元，就可以達成每月5萬元的需求。

而自行規劃765萬元的退休金，如果從25歲開始存到65歲、投資年化報酬率6%的理財工具，每個月只需投入4015元，即可達陣。