2023 TIE 匯聚台灣及國際科研能量

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2023台灣創新技術博覽會（Taiwan Innotech Expo, TIE）12日登場，由經濟部、國科會、農業部、教育部、國發會、國防部、數位部、勞動部、環境部、衛福部及中研院等11大政府部會共同舉辦，以線上線下形式，展示「創新領航」、「未來科技」與「永續發展」三大主題館與「發明競賽區」。

現場邀請到台灣9大半導體業者，展示上中下游完整產業鏈之頂尖技術與應用，更匯聚淨零排放、太空科技、數位資安、智慧物聯、生技醫材、循環再生、減碳增匯、綠能科技等領域，超過1,000項創新技術。

創新領航館今年特別邀請9家半導體上中下游業者，包括IC設計領域的群聯電子，帶來企業級SSD儲存解決方案，透過大幅提升隨機讀取IOPS效能，可滿足處理大量用戶端的 AI 訓練和應用伺服器需求。晶圓代工的力積電，展示3D AI加速器技術平台以及第四代氧化物半導體材料氧化銦鎵鋅（IGZO），前者一舉將邏輯資料傳輸頻寬擴增至1024位元，後者則可生產解析度超過5000ppi的顯示驅動晶片。IC 封測的旺矽科技，聚焦在晶圓級探針卡的技術應用，可提供一站式完備的測試方案，滿足AI、資料中心、5G及車用電子等高速運算的測試需求。現場亦展示多項互動技術，打造沉浸的展覽體驗，包括「智慧駕駛」相關的全方位智駕座艙辨識與驗證技術、智慧化航行輔助辨識系統以及抗暈眩車載虛實融合系統技術。「先進製造」相關的即時線上設計暨客製噴印服務平台。「運動健康」相關的智慧高球虛實互動與專家訓練系統、E-Bike室內智能騎乘系統以及即時高擬真3D互動系統。「文教娛樂」相關的我視AI魚缸以及高清晰透明投影膜等技術等，親身感受創新科技所帶來的無限可能。

未來科技館匯集超過170隊科研團隊、新創，其中「AIoT智慧應用」展區顯示創新AI運用於健康照護的商機潛力龐大，包括北榮能提早發現潛藏性聽所得創新智能聽力篩檢系統、成大應用在心臟疾病診斷的無線生理檢測晶片系統與平台、台大用在智能手錶的24小時日夜間血壓估測系統。而在「生技新藥與醫材」領域，亮點技術圍繞細胞治療、次世代基因定序等醫學重點項目，例如中國附醫的可異體移植的雙靶向奈米抗體、清大的次世代高效肺臟基因遞送與催化轉染技術，以及陽明交大具高解析電刺激、電生理訊號感測及細胞再生治療可降解植入式軟性微電極貼片。在「淨零科技」展區則匯集15項包括中山大學低成本鹼性海水產氫元件與技術、中興大學導入AIoT的減碳水稻收穫模式，以及台科大全紙基環境吸濕產電電池，還有成大以氫代碳的富氫高爐數位孿生系統等淨零永續相關技術，都是今年未來科技獎亮點技術，展現台灣學研實力。