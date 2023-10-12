台南佳佳西市場6千萬改造再開幕 住房已預訂到月底

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台南市中西區知名文青旅館「佳佳西市場」停業5年，去年由一家國際旅館管顧團隊接手承租，花6000萬元改造成法國輕奢華風格，12日重新開幕，住房已預訂到月底，台南市副市長葉澤山指這座旅館走過近半世紀歷史，是具有設計感的文化旅店，符合台南市建城400年的精神。

「佳佳西市場」自1977年由全台第1位女建築師王秀蓮設計完工，當年名為「佳佳大飯店」，後來劉國滄接手設計，「佳佳西市場」開啟正興街新文藝復興的文創基地。2018年停業，期間有坐月子中心、旅宿業者要承租，都未成功。去年3月由專營飯店代銷的麗新國際管顧公司承租15年，去年10月改建，12日落成試營運，改名「南兜」慢旅，有台語「咱家」的諧音。

麗新國際管顧公司總經理江惠明為屏東旅館公會理事長，身為台南人，與王秀蓮、劉國滄都是成大學姐、學妹與學弟淵源，江女過去管理飯店都是上百間起跳，評估佳佳西市場只有27房，量體雖小，卻有地點優勢，看好住房率，決定打造小而精緻的旅館，重新擦亮這塊招牌。

新團隊花了6000萬重新改造內部，以輕奢華的法國風格為主，每間房間都略有不同，剛對外試營運，已預訂到月底。其中有港、澳等遊客都在詢問。

葉澤山提到新冠肺炎疫後，台南國旅市場看好，大飯店一家家開幕，這家小旅館有歷史，以設計感受遊客青睞，可稱為開啟正興商圈新文藝復興的文創基地，符合明年台南市建城400年的城市精神。

台南市觀旅局長林國華表示，台南市國旅市場在全台名列前茅，中西區又是全市1級戰區，稱讚業者有勇氣承接這家房數少的旅店，加入市場競爭。