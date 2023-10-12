全台因禽流感撲殺77萬隻畜禽 苗縣採樣35處繁殖場所皆陰性

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依據農業部動植物防疫檢疫署公布資料顯示，國內迄今高病原性禽流感確診及撲殺分布於彰化、雲林等7縣市共計43場，撲殺77萬7313隻畜禽，苗栗縣政府近日採樣監測35場鳥禽繁殖場所、血清檢查2100件皆為陰性，並協助家禽場周邊與理貨場防疫消毒，盼藉此有效防疫。

苗栗縣府動物保護防疫所指出，有鑑於高病原性禽流感傳染性強、致病性高且變異性強，宿主範圍廣，縣府除配合防檢署執行動物防疫策略，目前已完成縣內陸禽場、水禽場、觀賞鳥繁殖場、鳥店及家禽理貨場等鳥禽養殖場所主被動採樣監測計35場次，血清檢查、咽喉及共泄腔拭子檢查計2100件，皆為陰性。

另外，輔導稽查高風險禽（舍）場圍網設施狀況計20場皆符合規定；辦理家禽場查核及輔導自主消毒164場次；出席養雞協會和班會防疫宣導計14場次602人；辦理家禽重要疾病及生物安全教育訓練課程計2場次120人。

除加強疫情查報、病例通報、落實人車管制、輔導產業自衛消毒外，動保所每日皆派動物防疫人員，巡迴縣內協助家禽場周邊與理貨場執行防疫消毒工作，已完成場區消毒共1152餘場次。

動保所指出，入秋後是每年禽流感流行的高風險期，自 9月起執行禽流感強化防疫措施，擴大禽場高病原性禽流感主動監測，推動禽場外圍環境監測措施及強化禽流感熱區場域（家禽集籠場、批發市場、理貨場、濕地等）清潔消毒，加強查核養禽業者禽舍防鳥設施，阻斷家禽與候（野）鳥接觸途徑，並做好門禁管制。

此外，若發現場內家禽有異常死亡或有攝食量、飲水量、產蛋率異常下降等情形，應立即通報動保所，如未依規主動通報，除撲殺不予補償外，另將依違反動物傳染病防治條例第12條第1項規定，並依同法第43條第1項第2款可處以新臺幣5萬元以上100萬元以下罰鍰。

縣長鍾東錦呼籲，家禽流行性感冒影響家禽產業及國人健康甚鉅，本縣養禽業者務必提高警覺，加強養禽場生物安全防範措施，不可掉以輕心，防疫工作視同作戰，落實禽場防鳥暨相關生物安全措施等防疫及整備工作，以杜絕疫情發生。