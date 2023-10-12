賴清德：與印太合作 實現包容、韌性成長的新亞洲

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副總統賴清德今（12）日上午出席「『2023玉山論壇：亞洲創新與進步對話』亞洲前瞻圓桌對話」時表示，台灣始終以「良善的力量」自許，尤其過去幾年在蔡總統帶領下，我們秉持「台灣協助亞洲，亞洲協助台灣」的精神，推動「新南向政策」，積極促進台灣與周邊夥伴國家善的循環。

賴清德指出，未來新南向政策，除將持續建構一個台灣與區域共同體共榮發展的藍圖外，更將秉持「以人為中心」的精神，積極追求由創新驅動的經濟發展願景，以公義永續為目標的社會改革策略，和以民主和平為指南針的外交戰略。期待大家風雨與共、團結合作，共同為實現包容、韌性成長的新亞洲貢獻心力。

今年玉山論壇主題是「為亞洲發展開啟新藍圖」，聚焦於擘畫疫後未來發展的全新藍圖，共同實現亞洲包容、韌性的成長。賴清德說，印太區域是21世紀世界地緣政治變化最關鍵區域之一。整個印太區域擁有全世界一半以上的人口、65％的海洋、25％的陸地，並貢獻世界65％以上的GDP、帶動世界2／3經濟成長動能。換句話說，只要印太穩定，世界就會穩定；印太繁榮，世界也會因此而繁榮。

他說，台灣始終以「良善的力量」自許，尤其過去幾年在蔡總統帶領下，秉持「台灣協助亞洲，亞洲協助台灣」的精神，推動「新南向政策」，積極促進台灣與周邊夥伴國家的善的循環。

以醫療為例，台灣在東南亞及印度培力超過1,300位在地醫療人員，透過分享台灣的醫衛暖實力，給予當地需要的人民最直接的照護；此外，我們也和新南向國家深化經貿關係，過去7年來，台灣與新南向國家雙邊貿易總額成長88％，投資總額增加121％，證明台灣與印太不僅是貿易夥伴，更是促進彼此繁榮穩定所不可或缺的關係。

他始終相信，人人有希望，國家才有希望，人才是所有政策的核心。未來的新南向政策，除了將持續建構一個台灣與區域共同體共榮發展的藍圖外，更將秉持「以人為中心」的精神，積極追求由創新驅動的經濟發展願景，以公義永續為目標的社會改革策略，和以民主和平為指南針的外交戰略。

賴清德說，一個人走得快，一群人走得遠。面對世界威權主義崛起、疫後新時代來臨、淨零轉型及數位轉型的重重挑戰，沒有一個國家有能力單獨面對。因此，他非常期待大家風雨與共、團結合作，共同為實現包容、韌性成長的新亞洲貢獻心力。

賴清德指出，台灣有一句成語，叫做「義重如山」（Stern as Mountain）。當世界需要台灣的時候，玉山永遠都在，台灣也永遠都在，台灣永遠會當大家最堅實的好朋友。讓我們一起攜手翻山越嶺，不畏艱困地朝向自由、平等與民主的光亮邁進。