庫存調整壓力趨緩、訂單回穩 和桐、奇鈦科、中華化營收雙位數增長

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伴隨庫存調整壓力趨緩、訂單回穩，和桐（1714）、奇鈦科（3430）、中華化（1727）營運加速回升，聯袂展現雙位數月增表現。其中，和桐因化工行情增溫，9月營收月增24.97％；奇鈦科、中華化也在出貨動能推進，9月營收月成長27.17％、10.14％。

奇鈦科成功研發出新型反應型紫外光吸收劑ChiguardR-455，與多家知名國際大廠合作，開拓R-455在隱形車衣、鞋材、航太塗料、醫療級TPU等高端應用領域商機。

因應長期利基強化，中華化現有4條半導體硫酸產線外，將擴增第五條產線，預計明年底後年初啟用；4條產線大小不一，第五條產線規模會較大。

和桐旗下化學品包括LAB、LAS／AES（醇醚磺酸鹽）等；其中，3套LAB設備年產能約35萬，積極朝高值、利基應用目標推進。除深耕兩岸外，也持續推展東南亞市場版圖。

和桐持續檢視大陸各廠區布局績效，旗下轉投資事業也淘汰修正；去年EPS 0.37元。今年上半年獲利加速復甦，EPS0.31元，年增29.17％，逼近去年全年水準。

中華化產品毛利率最高是特用化學品，其次為電子化學、基礎化學品；電子酸用於半導體前段製程，若用於後段則為電鍍母液；另，顯影劑（TMAH）則可用於封測顯影。因電子化學品屬高階利基應用，營運持穩增長，明年市況成長推進。

中華化除依規劃進度設置新產線，也開始布局光電等濕式製程所需化學品，及半導體前段、後段封測等高階化學品，強化營運效能。

奇鈦科陸續建立光引發劑、紫外光安定劑、抗氧化劑、阻燃劑等產品線；與在口腔X光膠片領域具有高市占率的國際醫療器材大廠合作，開發口腔X光膠片用抗氧化劑，也為一大動能。