空汙害9歲女童長「淚溝、熊貓眼」 醫界站出來守護空品

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「2023第六屆空汙論壇」14日將在在烏日高鐵站集思會議中心登場，主辦單位台中市醫界聯盟理事長陳芳英指出，空汙造成台灣年輕一輩飽受氣喘、過敏所苦，甚至導致憂鬱症盛行，她看過9歲小女孩就有淚溝和眼袋，充氧量不足造成睡眠障礙、注意力不集中，醫界有責任站出來守護環境、空品。

自2017年起台灣環境公義協會領頭舉辦空汙論壇，目的在呼應國人有健康空氣的基本權利，盼集思廣益以防制技術、改善策略、合理的能源政策，共同克服空汙問題。「2023第六屆空汙論壇」聚焦汽機車等燃油移動污染源造成的健康危害。

陳芳英說，臨床治療多年，她發現近年肺癌病患增加只是空汙造成的惡果之一，更多的是年輕一代飽受氣喘、過敏等慢性病所苦，進而造成睡眠障礙、學習力不集中，也因腦中含氧量不足，腦部荷爾蒙失衡導致憂鬱症或躁鬱症，她就曾遇過9歲小女孩出現淚溝和眼袋，深究起來是過敏、睡眠不足造成。

醫者父母心，陳芳英對於當前移動汙染源造成的危害憂心忡忡，因研究已證實罹患腫瘤的患者體內鉛含量都高出正常值甚多，環境中石油有鉛，過去自來水管也都是鉛管，她強調，醫療團體除協助教授及環保公益團體為民眾健康把關，也將要求環境部降低中火及汽機車空汙排放。

中國醫藥大學公共衛生學系教授林子賢也說，環保署於今年8月掛牌升格為環境部提出5大願景，對於中台灣縣市降低移動汙染源、推動軌道建設達成共識，相關團體將加強橫向聯繫致力空汙淨零。