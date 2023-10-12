2023戶外用品展今開展 歐都納戶外旅遊全都包

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2023 Taiwan Outdoor Show戶外用品展，於0月12日至15日在台北南港展覽館盛大展出，各品牌紛紛祭出優惠，喜愛旅遊及戶外活動的民眾，要把握這次機會，進場參觀選購。

2023 Taiwan Outdoor Show戶外用品展，於10月12日至15日在台北南港展覽館盛大展出，歐都納展出多層次穿搭的GORE-TEX防水外套、恆溫蓄熱的石墨烯外套、All love歐愛循環衣、登山配件等多款機能服飾，另外還有多項歐都納獨家代理國外知名品牌deuter、PAC、Travelon…等，展場商品全面8折起，並享有滿3,000現抵300超高回饋，追蹤訂閱就送好禮。

出國潮持續熱燒，戶外玩家們也開始報復性出國「登山」，除了郊山健行之外，今年有許多玩家前往日本最美-富士山，登山之虞也可以安排日本國內旅遊活動，GORE-TEX羽絨兩件式防水外套絕對是必備首選，登山時需要保暖兼具防風防雨，也可以依照需求將內層羽絨拆下，變成單件式防水外套，靈活、保暖兼具有型，讓你在此趟旅行一件就夠，相信各位民眾也在為冬季旅遊添購服飾及裝備，10月12日至15日 【2023 Taiwan Outdoor Show戶外用品展】在南港展覽館1館1樓，趁這波一次全部買起來！

2023 Taiwan Outdoor Show戶外用品展今天開展，歐都納攤位擠滿人潮。圖／業者提供

百年工藝，德國經典－Deuter今年迎來125歲，專業背包設計經驗加上不斷與時俱進的改良，讓你在戶外各種活動都能夠使用，最受歡迎的網架與拔熱系統，讓追求涼爽舒適的戶外玩家可以獲得最佳的體驗，輕量化背負系統加上多種容量可選擇，針對家庭族群設計讓兒童、青少年都是合使用的背包，全家大小一起背著Deuter上山下海！此外，還有適合城市旅行、都會休閒的包款，能裝又輕量，讓你旅行時收納快速無負擔，一包搞定！推出許多時尚新配色，絕對背了就回不去！

歐淨行動好還要更好因應全球暖化、氣候危機，環保早已是我們不可避免的重要課題。衣物消費也是造成環境問題的主要原因之一，快時尚的崛起，改變大眾的消費習慣，也大幅縮短了衣服的使用期限，造成大量的廢衣問題。『歐都納歐淨行動-衣起淨零』計劃，歷經耗時多年努力，在今年4/18發表成果，結合國內上、中、下游領導供應鏈廠，共同攜手推動全台首創「零拋棄MIT戶外紡織品生態圈示範循環體系」，推出歐都納第一件零拋棄 「ALL LOVE歐愛循環衣」，今年更獲得2023 TOG Awards台灣戶外精品獎三項大獎，『環保永續類_年度大獎』以及兩項產品獲得『年度風雲獎』的肯定，為地球環境貢獻自己的一份力量。