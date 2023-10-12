減肥兼治糖尿病神藥來了 網曝洗腎概念股要小心

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【旺得富理財網 李宗莉】不僅減肥還能兼治糖尿病？與「減肥神藥」Wegovy成分相同的糖尿病藥物Ozempic，傳出腎衰竭患者的臨床試驗奏捷，除激勵所屬公司的諾和諾德股價大漲，費森尤斯醫療、德維特等洗腎業者股價則重挫嚇跌，甚至因其抑制食慾的特殊藥效，連沃爾瑪、可口可樂等大廠，買氣都受影響。

綜合華爾街日報、路透等外媒報導，丹麥製藥巨頭諾和諾德自2019年展開以Ozempic治療合併慢性腎臟病之二型糖尿病患者的臨床試驗「FLOW」，受試者約3500人，但早前以中期臨床數據達標為由，宣布提前中止該項試驗，預計於2024年上半年正式發布報告。

諾和諾德研發的「semaglutide」藥物，機制模仿人體內的腸道荷爾蒙GLP-1（胰高血糖素樣肽1），可抑制食慾、降低血糖，並分別以糖尿病藥Ozempic、減肥藥Wegovy的姊妹藥物名義上市，因療效顯著，在全球需求火熱，甚至還有研究指出，愈來愈多證據顯示，GLP-1藥物除了減肥、控糖，還能降低心臟病和中風風險。

受惠臨床試驗告捷，諾和諾德11日股價強漲4.88%，收681.80瑞典克朗，今年來漲幅約達45%，躍身為歐股市值王。

但諾和諾德旗下藥物展現腎病療效，卻也對洗腎透析業者形成利空，德國透析治療巨頭費森尤斯醫療（Fresenius Medical Care）在德股價重挫20%，市值蒸發23億美元（約736億元台幣），德維特（DaVita）、百特國際等血液透析公司股價也臉黑。

此外，美國量販巨頭沃爾瑪（Walmart）上周主動向彭博表示，他們看到了使用這些藥物的人對購物需求的影響，使用GLP-1藥物的消費者，買的食物比其他客人略少，甚至衝擊零食業者股價，包括可口可樂、百事可樂、好時（Hershey）等均走跌。

雖GLP-1藥物今年以來話題不斷，但《巴倫週刊》認為，減肥藥對食品公司的衝擊被過度誇大，以Wegovy為例，每年所需藥費超過1.6萬美元（約51.2萬元台幣），保險公司跟政府機構不可能輕易支付昂貴費用，除使用人數受限，也有論文發現，服用Wegovy和Saxenda罹患胰臟炎、胃輕癱、腸阻塞的機率，高於服用另一種減肥藥Contrave，現在就斷言含糖零食末日將至還嫌太早。

台灣PTT網友同樣對此討論熱烈，大多肯定醫療成長，可使人類文明前進，但也有人擔心洗腎概念股恐雪崩，並點名杏昌、佳醫、邦特、濟生等4檔洗腎概念股，後市尚待觀察。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。