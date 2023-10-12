台泥建置台灣最大100MW儲能E-dReg併網 儲能櫃EnergyArk 18日亮相

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台泥（1101）12日指出，企業團旗下台泥儲能建置的全台最大的100MW E-dReg儲能系統（電池容量311MWh），已完工並全數併入電網。另外，台泥結合本業低碳建材與綠色能源發展的創新產品-專利防火滅火超高性能混凝土（UHPC）儲能櫃EnergyArk，18日也將在台灣年度最大的台灣國際智慧能源周亮相，2024年1月則將在全球知名CES展正式面向國際儲能市場。

E-dReg儲能系統，預計10月底出現在台電電力交易平台上，顯示之公司名稱將為台泥企業團所屬子公司能元超商。

另外，EnergyArk第一個應用案場，是位於台泥企業團所屬高雄小港超級電池工廠，該廠配置6個EnergyArk 1000，總容量6.4MWh的儲能系統，日前已經通過台電s-Reg執行能力測試，18日前將正式上線加入台電靜態調頻（s-Reg）輔助服務，並同步執行超級電池工廠內需量控制與離尖峰電能移轉。

台泥指出，這是台灣首例科技廠建置儲能系統，既能加入台電電力交易平台且電力又可同時支應廠內部分用電，不僅確保高精密製程的鋰三元電池廠不會受停電、跳電等外力因素影響生產，也可以節省廠內電費亦獲得電力交易收益。

台泥表示，台泥是全球第一家發布自主設計UHPC儲能櫃及國內唯一一家同時具備建置UHPC儲能櫃及金屬櫃能力的能源業者。目前台灣也僅有台泥參與了台電電力交易平台所有運轉項目包括：調頻備轉（sReg、dReg、E-dReg）、即時備轉、補充備轉。

截至十月，台泥在台建置完成且已併網之儲能總電池裝置容量，已達全台近30％。

台泥表示，企業團自2018年投入海內外能源布局，經過五年規劃與建置，擘劃出台灣目前最完整的新能源產業鏈，近期各大案場與新產品將陸續投入市場商轉。企業團第一次參與台灣國際智慧能源週以及全球CES展，也將結合旗下能源事業體台泥儲能、台泥綠能、能元科技、三元能元科技與能元超商，展示台泥從創能輸能到儲能的整合實力。

根據InfoLink預估，2030年台灣電池儲能市場累積規模約達7~8GW，總容量約20GWh，累計市場規模達2000億台幣。台泥指出，以EnergyArk UHPC儲能櫃為核心，發展出綠充儲一體充電站、綠電匹配服務、聚合電力交易，提供客戶城市級微電網整合方案，協助解決企業於淨零轉型中遭遇的各種痛點。

台泥董事長張安平18日也將親自出席台北國際能源周為全球第一個使用低碳建材打造的UHPC儲能櫃EnergyArk揭幕！