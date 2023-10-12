《光電股》元太攜愛鷗 推Kaleido 3電子紙筆記智慧設備檢測系統

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【時報記者莊丙農台北報導】元太(8069)與凸版控股株式會社（TOPPAN Holdings Inc.）旗下公司日商愛鷗集團（AIOI Systems）合作，於愛鷗智慧設備檢測系統搭載E Ink Kaleido 3的彩色電子紙筆記本，讓系統能將紙張表格數位化，減少紙張浪費，並提供超低耗電的數位資訊連網解決方案。

愛鷗的智慧檢測系統提供了無紙化優勢，在提高生產力的同時，消除了紙張浪費，並實現系統的數位化。智慧設備檢測系統將以前以紙張形式存在的操作手冊、說明文件、檢測格式等表單，發送到彩色電子紙筆記中，作業人員再將檢測結果以筆寫輸入於電子紙筆記中，並發送回主系統。智慧標籤記錄並顯示在電子紙筆記本所儲存的輸入檢測結果，使得作業人員可以目視智慧標籤記錄即能了解設備的狀態。此外，運用電子紙控制伺服器軟體（DCSS），數位文件可以在雲端或主機之間進行連接。

愛鷗集團總裁兼執行長吉野豐（Yutaka Yoshino）表示，這套智慧設備檢測系統將電子紙筆記和智慧標籤相連，將於2024年4月應用於日本領先的綜合電子製造大廠，預計在促進各種控制設備及設備檢測運營的數位轉型方面發揮重要作用。同時，未來持續開發配備電子紙技術的各種產品，進一步推進與元太的合作關係。

元太本次與愛鷗合作開發此項智慧設備檢驗系統，是透過全球首款A4彩色數位紙張，連結具有軟性背板、無電池，由NFC驅動的可視RFID智能標籤連接而實現。這款13.3吋的彩色電子紙筆記配備E Ink Kaleido 3彩色螢幕、電容觸控、Wacom EMR數位板和無電池筆。

本套智慧設備檢測系統首次曝光將於2023年10月17日在幕張展覽館舉行CEATEC 2023展會上展出。