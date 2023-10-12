互盛推「360度辦公樂活」虛擬展廳 協助顧客實現元宇宙智能辦公

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

震旦（2373）集團旗下互盛（2433）深耕台灣市場39年，適逢周年慶之際，推出「360度辦公樂活」線上虛擬展廳，透過真人解說的一站式3D虛擬展間，以虛實結合、元宇宙概念的運用，讓顧客體驗辦公室未來的多元應用。

此外，互盛因應ESG永續議題，提供「綠色辦公樂活」解決方案與「減碳心服務」，全新推出50％機體可回收的事務機RICOH IM C6010系列，除外包裝採用綠色包材設計外，在資訊安全上更為顧客做好把關，全方位協助企業實現智能與綠色辦公。也於2023年再次榮獲RICOH日本原廠頒發的亞太區最佳銷售獎肯定，證明互盛以精緻服務贏得顧客信賴。

互盛總經理翁國華表示，為迎接元宇宙世界，引領數位風潮，推出「360度辦公室樂活」線上虛擬展廳，將辦公室場景虛實整合，搭配真人導覽，讓參觀者有真實親切的探索體驗、感受辦公室應用場景之外，也減少實體往返的交通碳排放，親身實踐智能與綠色辦公新體驗。

在「綠色辦公樂活」解決方案上，互盛推出新一代高規格的綠色智能事務機RICOH IM C6010系列，可兼具「資安保護」和「綠能環保」，其機體使用50％可回收塑膠、設備生產過程全面使用100％綠電。另外，產品包裝採用專利緩衝材質，減少54％的包材消耗，降低環境垃圾與污染。相較以往機款，減少27％碳足跡，更榮獲日本2022年產品包裝大獎。

「減碳心服務」包含智能客服中心、顧客APP、智能預判、遠端維修等平台，提供顧客主動式服務；在線上以更便捷、減碳的售前服務體驗，提升服務效率，減少線下服務產生的交通碳排放量，達到智能環保之效。

此次互盛推出的「360度辦公樂活」虛擬展廳，參觀者可以在元宇宙中探索辦公室的無限可能。展間分為六大主題區域，包括「互盛光廊」、「跨越視界」、「生物考勤」、「資安門神」、「綠色辦公」以及「特殊印刷」。每個區域皆以360度的視角呈現，參觀者可以自由穿梭，體驗智能辦公的虛實之旅。另為歡慶互盛公司39周年慶，即日起至10月31日前，購買事務機立即抽空氣清淨機等多項健康好禮，再加購碳粉立即升級三年保固，加碼享事務機優惠。

互盛公司多年來以高效和專業的服務贏得顧客信任，並與顧客建立緊密的合作關係，在推廣綠色辦公、實現永續企業理念方面取得顯著成績。於2023年榮獲RICOH日本原廠頒發的亞太區最佳銷售獎、亞太區最佳解決方案銷售獎、亞太區最佳彩印機銷售等獎項，再次證實互盛致力於幫助企業實現永續辦公的實績與成果。