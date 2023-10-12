外交部：以色列旅遊警示調橙色 避免非必要旅行

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由於以巴情勢持續緊張，外交部12日宣布將以色列旅遊警示燈號調升至「橙色」，建議國人避免非必要旅行；此外，巴勒斯坦加薩走廊及約旦河西岸地區維持「紅色」的旅遊警示，籲請國人避免前往該地區。

目前加拿大、英國及澳洲維持列橙色，日本則維持列為第二級（避免非必要旅行），美國於美東時間10月11日晚間將燈號自黃色調升至橙色。外交部將持續注意相關國家對以色列旅遊警示情形，並與駐以色列代表處及以色列政府保持密切聯繫及溝通，隨時進行評估及滾動式調整。

外交部說，以色列與哈瑪斯（Hamas）衝突10月7日爆發以來，外交部及駐以色列代表處即密切關注當地情勢發展並保持聯繫，駐處盡全力提供當地國人各項協助，迄今已協助我國5個旅行團、自助旅行國人及學生超過百餘人離開以色列，並與在以色列台商及僑胞保持密切聯繫，提供必要協助。

外交部說，近日部分國家因該國人民在以色列人數眾多，透過專機方式提供短期旅客及若干有意願的僑民離境。外交部與駐以色列代表處評估，因戰事目前集中於以色列西南部的加薩地區，其他地區交通及通往約旦陸路仍然暢通，因此暫無派遣專機需要，外交部及駐處會持續注意評估相關情勢發展，並依據緊急應變計畫及參酌實際情況，全力維護在以國人及僑胞安全。

外交部再次提醒國人注意以色列當地情勢，並避免不必要的旅行，在以國期間若有急難救助需要請即與我駐處聯繫。