宏全和日本山村硝子簽署業務合作備忘錄

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宏全國際集團12日宣布與日本山村硝子株式會社（Nihon Yamamura Glass）業務合作案，宏全總經理曹宏宇，日前在日本，與山村硝子董事長兼執行董事山村幸治，簽署業務合作備忘錄，期能擴大雙方市場規模與商業契機。

近年來，宏全經營日本市場有成，亦受到日本山村硝子高度關注，並與宏全合作。為能充分發揮雙方的優勢，此次業務合作，將以四個方面推進，包括在日本市場銷售宏全國際集團的產品、雙方產品的代工生產、共同開發瓶子／瓶蓋／rPET永續包材產品、拓展國際市場（透過雙方合作擴大銷售管道）。

日本山村硝子株式會社為日本百年企業，總部位於日本兵庫縣尼崎市，擁有10個事業所、13家集團分公司，業務範圍涵蓋玻璃容器／塑料／物流／新玻璃等，公司市值達新台幣1,000億元。

山村硝子為日本主要食品／飲料大廠所需玻璃瓶的第一大製造廠，產品品質、生產技術，具世界領先地位，並提供具有防篡改功能的TENCAP塑蓋（Tamper Evidence with New concept）和其他塑蓋產品，為客戶和消費者提供高品質的產品與服務。

宏全國際集團致力於拓展國際市場，在台灣、中國、東南亞及非洲等地擁有40多個生產基地，提供垂直整合全方位食品／飲料包材及飲料充填代工產品、具有先進飲料代工生產技術、以及銷售遍佈世界各地的優勢。

雙方對於未來業務合作充滿高度期待，相信將為營運帶來長期效益，此次合作將涵蓋食品／飲料包材及充填代工產品、拓展日本及更廣泛的國際市場，實現強強合作，創造雙贏局面。