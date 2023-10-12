「中工雲宇宙」開胡！新加坡商鴻運科技大手筆砸下75.49億元買下1.27萬坪廠房

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工業地產市場發威，「中工雲宇宙」開胡！總銷破4百億元，近期醞釀開賣，新加坡商鴻運科技即大手筆豪砸75.49億元，買下1.27萬多坪廠房及車位，刷新近幾年工業廠辦市場最大的手筆紀錄；每坪成交價逾55萬元，也突破土城及新北市最高單價。

中華工程位新北市土城工業園區所開發的立體化廠辦，自112年第三季公開銷售以來，已接到多家國內外高科技廠家高度詢問，並陸續進行租售合約內容之磋商，目前已有雙方租售意向合意完成之階段，其中包括單筆逾萬坪廠辦之交易。因為產品具備節能、智慧、空間及休閒等綜合功能，符合未來趨勢與產業需求之優勢。對於這些交易案，中華工程表示買賣雙方均有簽訂保密協定，無法對外說明。

「中工雲宇宙AI園區」預計在2025年第四季完工，是一座兼具AI智能、環境永續、共享循環、健康安全及符合ESG指標的智慧園區。建置規模及規格包含基地規模約16,000坪，興建4棟廠辦大樓，總樓地板面積達100,000坪以上，結構採用SC造搭配BRB制震系統、SM570M 高強度鋼材、高荷重樓板每平方公尺最高可達3噸、19米x 38米的室內無柱大跨距空間、單層面積最大可達2,000坪、30組40呎智能化貨櫃碼頭、3D可視化智能戰情指揮中心、可容納約800人的多媒體會議廳、近200米休閒空中跑道以及700坪美食廣場等。

在綠化節能方面受到陶朱隱園吸碳抗暖救地球的啟發，規劃取得LEED白金級標章，打造一樓超過8,000坪的生態庭園，全區綠覆率高達78％；除了節能省水器具之選用外，同時建置超量的雨水回收及中水回收再利用系統；屋頂面積高達40％建置太陽能發電設備未來將符合進駐企業在ESG需求上做出貢獻。及透過BIM的建置整合與AIOT架構，未來依照大數據之蒐集提供給進駐企業進行減碳盤之策略擬定。「京華物業科技服務股份有限公司」將導入智慧化管理，滿足進駐企業的各項服務需求，進而提升全球競爭力。

另外「中工雲宇宙AI園區」也具備餐飲、醫療、金融等服務空間，完善的商務配套將由「喜滿客（CMK）國際商務管理公司」協助規劃，有美食廣場、醫療保健、銀行、郵務、便利商店等進駐，創造土城工業區全方位的生活園區。

中華工程房地產事業部王廷澤副總表示：土城工業區已隨著高科技及資通訊產業的蓬勃發展，已經是中、永和、板橋、樹林、鶯歌及三峽等地區產業鏈產業人力匯集之處，交通非常便捷，「中工雲宇宙AI園區」已然成為台灣新指標性之廠辦建築。減碳排、綠化、智能、環境友善等元素將持續融入中華工程房地產事業及海外發展的建築產品，更能滿足國內外不同客群之需求與企業責任。