外資買超239億 台股返季線 主流聚焦它

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外資買超239億 三大法人10/12買超台股284億元

外資等三大法人周四（10/12）合計買超台股284.66億元。包括外資與陸資買超239.81億元；投信法人逢低買、買、買，持續站在多方，單日買超19.94億元；自營商自行買賣部分係買超8.42億元，避險部分係買超16.48億元，合計單日買超24.9億元。

（工商時報 數位編輯）

盤後》電子三雄齊揚 台股奪回季線

以巴衝突加劇，市場避險情緒升溫，台股今在美股走揚撐腰下，指數開高走高，櫃買同步回神，除奪回季線外，也一口氣躍上16800點整數關卡，權王台積電(2330)穩健撐盤，AI族群、車電、矽智財等發動攻勢，終場台股收漲153.88點、報在16825.91點、成交量為2965.72億元。

台積電(2330)開高走高，帶量站回季線，發揮穩盤作用，終場收漲1.1%、報在550元，在台積電的走強下，集團股創意(3443)、世界(5347)、精材(3374)、彩鈺(6789)等亦全數走揚。鴻海(2317)開高震盪，漲幅近1%。聯發科(2454)9月營收雙減，但第三季營收超越財測，今整場多維持在平盤附近的震盪，終場收漲0.12%、報在815元，呈現漲多後的修理。

股王爭霸戰今日再起，信驊(5274)、世芯-KY(3661)交鋒，世芯-KY開高震盪，股價最高站上2910元，信驊則是開低走低，摔下3000元大關，盤中重挫逾5.5%，惟終場仍由信驊驚險守住股王，收在2885元。

AI族群回神，緯創(3231)開高走高，股價大漲逾4%，技嘉(2376)則有逾3.5%的漲幅表現，惟值得注意得是，上述兩檔AI指標股儘管股價回溫，但買盤卻略顯保守。AI晶片設計領域，則有創意(3443)大漲逾7%，亞信(3169)也走揚逾4%。

車電族群今也躍升主流之一，宇隆(2233)攻上漲停，東陽(1319)前三季賺贏去年整年，尾盤也成功奔漲停，還有百達-KY(2236)、麗清(3346)也均有約6%的漲幅表現。

分析師指出，聯準會官員聯袂放鴿，美債殖利率自高檔回落，市場資金情緒轉趨樂觀，儘管以巴衝突推升中東地緣政治風險，但油價並未再進一步攀升。

此外，美國參議院多數黨領袖舒默前往北京拜會習近平，拜習會有譜，加上中國製造業走出谷底，十一黃金周消費力回溫。短線雖有以巴衝突干擾，但美債殖利率及美元指數創高回檔，外資資金有望逐步回流，指數有望繼續挑戰季線。

（時報資訊 王逸芯）

台股收漲153點站上16800點 連4紅衝破季線反壓

台積電領軍、AI人工智慧概念股跟上，台股今天在電子股率先發動一路走高，終場上漲153.88點，指數收最高、連續4個交易日上漲，突破季線16706點反壓，也站上16800點。

加權股價指數終場上漲153.88點、漲幅0.92%、收在16825.91點、成交值新台幣2965.72億元，台積電在ADR上漲1.5%的強勢帶動下，股價收盤站上550元大關，帶領AI概念股技嘉、緯創、奇鋐一擁而上，金融股雖擁金控股獲利亮眼的利多，但早盤表現相對疲軟，中場過後加入多頭陣營，推升指數向上攻堅。

台新臺灣永續高息中小型ETF基金經理人王嘉豪表示，近期台股在16200點附近震盪打底後，指數反彈向上，今天再度收復所有均線；展望後市，第4季將進入傳統銷售旺季，加上臨近總統大選，作多行情有機會逐步增溫，配合明年上市櫃公司基本面成長力道加大，台股在第1季前行情不看淡。

兆豐龍頭等權重ETF基金研究團隊表示，第4季電子、伺服器產業相關供應鏈包括系統組裝、板卡業者、散熱、印刷電路板、銅箔基板、零組件等族群，受消費需求因素應可望強勢回歸，半導體等領域成長幅度市場預期優於整體景氣表現。

另外，研究團隊指出，傳統產業看好製造業景氣谷底翻揚，機電產業訂單也將持續改善接下來不論是選舉行情或是消費產業的行情，總體面看法以樂觀看待台股市場。

（中央社）