長榮航空成休士頓火箭合作夥伴 10／25搭機有航班限定禮

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長榮航空今日宣布與美國職業籃球聯賽（NBA）休士頓火箭隊成為官方合作夥伴，是該球隊唯一的航空公司贊助商。長榮航空表示，這是首度與NBA球隊正式合作，自2023年下半年開始至2026年，連續3年攜手火箭隊共同迎接每一場賽事，長榮企業識別看板將在火箭隊主場亮相。為慶祝雙方結盟，長榮特別於10月25日全新賽季開打當晚，準備「航班限定驚喜好禮」送給搭機旅客。

長榮航空耕耘北美市場超過30年，近年轉機旅客大幅提升，其中以菲裔旅客成長快速，躍升為北美航線轉機旅客的第1名。長榮航空積極佈局全球航網，此次成為休士頓火箭隊官方合作夥伴，以旅遊結合運動行銷方式，開拓當地市場。

為慶祝雙方結盟，長榮航空特別於10月25日全新賽季開打當晚，準備「航班限定驚喜好禮」，致贈搭乘BR51休士頓至台北的旅客，每人1件火箭隊與長榮航空聯名T-shirt，並在劃位櫃檯、貴賓室及登機門準備火箭隊吉祥物「火箭熊」拍照看板，與旅客共同分享這歡樂的時刻，旅客只要拍照打卡還可獲得多項長榮航空Logo禮品。

長榮航空美洲總分公司副總經理蘇偉仁表示，休士頓火箭隊作為NBA最具代表性的球隊之一，長榮非常開心與其成為官方合作夥伴。長榮航空自2015年開闢休士頓直飛台北航線，天天直飛休士頓，提供每周7班的便捷服務，為往返休士頓以及美國西南部的旅客提供最舒適的飛行體驗，期待與火箭隊合作後，球迷們可透過長榮航空綿密的飛航網絡，經由台北轉機前往亞洲各大城市，共創雙贏。

長榮航空長期贊助國內外各項體育賽事，除了今年9月宣布成為美國職棒舊金山巨人隊唯一合作的國際航空公司外，更與已合作6年的美國職棒洛杉磯天使隊推出「全壘打慈善贊助」活動，經10月1日賽季結束後結算，長榮航空共捐贈12.4萬美金予「洛杉磯天使隊棒球慈善基金會」（Angels Baseball Foundation），運用於關懷青少年議題的公益活動。

長榮航空連續8年榮獲SKYTRAX評選為5星級航空公司，目前提供每周84班直飛北美8大航點的飛航服務，包括洛杉磯、舊金山、紐約、芝加哥、休士頓和西雅圖以及加拿大的多倫多與溫哥華，並自10月29日冬季班表起，西雅圖增為每周10班後，飛往北美航班將達每周87班。