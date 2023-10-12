千名醫療人員22日走上街頭 喊話總統候選人改善醫療處境

新冠疫情後，各國醫療人員群起反抗低薪、過勞、人力不足問題，繼南韓後，美國上周爆發史上最大規模的醫療人員罷工。台灣醫療工會聯合會預計在10月22日召集千名各職類醫療人員走上街頭，喊話總統候選人改善醫療處境，呼籲政府要補足人力、打破人力不足導致更多人離職的惡性循環、提升醫療人員待遇，並補足政府應負擔的36％健保費用。

台灣醫療工會聯合會今於立法院門口提出4大訴求，包括補足人力、打破人力不足導致更多人離職的惡性循環、提升醫療人員待遇，並補足政府應負擔的36％健保費用。工會監事、台灣醫事檢驗產業工會秘書長陳韋錡說，人力不足時，就容易有過勞、超時工作的問題，而影響到醫療照護品質，增加醫病風險。我國雖有法規規範人力標準，然而因其設計邏輯，無法有效發揮功能。例如護病比規範每位護理師所照顧的病患人數上限，然而因採全日、全月、全院平均計算，導致數字容易被稀釋、失真，缺乏規範的意義與效力，各病房的護病比仍然高居不下。

台灣護理產業工會理事長羅運生表示，由於常態性的人力 不足，許多醫院要求醫療人員上「花花班」、「八八班」（連續上班 12 小時），或是進行「跨科支援」，以不合理方式暫時性地撐過人力不足的時期，雖緩解了一時的人力不足，卻導致勞動時間、地點卻越來越破碎、挖東牆補西牆，增強了離職的意念，也導致新進人員不願投入醫療產業。工會呼籲建立穩定的職場，打破「人力不足→勞動狀態不穩定→更多人離職」的惡性循環。

新北市職能治療師職業工會會員林鈺祥則表示，新冠疫情期間，許多醫療人員都投入第一線的支援，但仍有許多人至今都未獲得防疫津貼。醫療人員低薪亦是長期問題，醫院透過巧立名目設立各種獎金、津貼，將醫療人員的工資待遇拆得相當破碎，除規避勞健保之外，獎金金額浮動、有利醫院主管進行更多不合理的管理，亦使醫療人員感受到自己的專業未受重視。

另一方面，台灣經常性醫療保健支出佔GDP的比例嚴重偏低，反映出政府在醫療保健領域的投入遠遠不足。臺北市立聯合醫院企業工會理事長郭蕢瑩表示，健保總額的財政困難，是使醫療人員薪資待遇不佳、 勞動權益低落的重要原因，醫護人員辛苦照顧病人，卻拿不到應有的給付，再加上前述雇主恣意濫權，更加劇了醫療人員勞動權益處處被漠視的處境。

郭蕢瑩表示，《健保法》規定政府應負擔36％健保費用，但是政府將身為公務人員雇主應負的健保保費計入36％內，以此減少原本應支出給醫療院所的健保總額費用。政府應依法擴大公部門的醫療保健支出，且提撥額不應計 入政府的雇主保費負擔。另健保會中跟醫療服務提供者有關的代表，大多是遠離第一線的醫療機構資方，形成球員兼裁判的局面，工會也要求健保會應納入一席「醫療勞工」代表，由醫療工會進行推派。

台灣醫療工會聯合會預計將在 10／22，舉辦「地獄職場嘉年華，醫療勞權大遊行」，以惡趣味的方式，喊出醫療人員憤怒與心聲，將有近20間醫療工會參加，包含醫院企業工會以及各醫療 職類的產職工會等，以及支持醫療人員的民間團體，預計有千名醫療人員及民眾參加。遊行隊伍將於立法院群賢樓集結，下午12時30分集合報到，13時將表達訴求、演出行動劇，並在14時開始遊行，經凱達格蘭大道、台北車站等，返回立法院集結，邀請各總統候選人到場，公開承諾以具體的政策改善醫療處境。