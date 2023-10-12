比IMF看更差！星展估台今年GDP成長只有0.5％

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沒有最低、只有更低！繼IMF預估台灣今年GDP只有0.8％，星展集團今日發布經濟預測，台灣第四季經濟成長有望呈現U型復甦，成長動力由內需轉向外需，對2023年和2024年GDP成長預測保持不變，分別為0.5％和3.5％。預測GDP年增率將從第二季至第三季的1％升至第四季的2％，然後從明年第一季起進一步升至3-4％。

星展集團資深經濟學家馬鐵英認為，出口有望在第四季恢復個位數正成長，科技出口的推動力將大於非科技出口。全球智慧型手機和PC庫存預計將在年底前清空，使得各大企業能夠推出新產品型號，吸引消費者升級，並加速汰換週期。

此外，ChatGPT的應用正在刺激對生成式AI的投資，推動對高效能GPU和優化半導體設備的需求增加。鑑於台灣在全球先進邏輯晶片生產中的主導地位，可望成為人工智慧相關晶片需求的主要受益者。非科技出口尚未表現出明顯的復甦跡象。

投資在第四季仍將表現疲軟。馬鐵英說，台灣製造業整體庫存出貨比持續回落，但仍略高於歷史正常水準。去庫存可能會在第四季持續下去，從而在今年年底前消化庫存，並自2024年第一季開始恢復生產。同時，製造業產能利用率亦尚未完全正常化，短期内仍將抑制企業設備投資動能。

第四季消費成長預計放緩，馬鐵英認為，今年上半年，私人消費支出年增率已飆升9.5％，較趨勢成長高出7個百分點。疫情後重新開放、預防性儲蓄釋放的影響已基本顯現；現金發放、財政刺激措施亦展現成效。上述效益結束後消費成長將有所放緩，但由於勞動市場狀況依舊穩健，因此整體消費成長仍可望維持在健康水準。

物價方面，星展對今年的通膨預測仍為2.3％，但將2024年預測從1.4％上調至1.7％。預計今年第四季CPI將維持在2％以上，2024年第一季開始回落至1.5-2％的區間。油價上漲也是一項風險。鑒於中東衝突升級，若接下來以色列對伊朗采取報復行動，或美國對伊朗實施更嚴格的制裁，均可能擾亂其石油供應，導致全球油價上漲。

馬鐵英認為，台灣經濟已經走過低谷，步入溫和復甦軌道。潛在風險主要將來自全球經濟放緩、美國對中國的技術管制，以及中國對台灣的貿易限制。全球金融條件的持續緊縮、宏觀景氣的低迷可能會限制消費者和企業對電子產品的需求，特別是智慧型手機和個人電腦的汰換需求。