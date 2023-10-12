航空業主管51歲失明轉行當按摩師 加碼學盲用電腦拚考公務員

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53歲的曾亭瑜原在海外擔任航空業地勤主管，6年前罹患視網膜色素病變，但仍堅持用僅存的左眼視力工作，之後惡化至2眼幾乎看不見，人生陷入黑暗。他提早退休，為了謀生學習視障按摩，如今取得證照在機場擔任按摩師，還學習盲用手機及鍵盤打字等，他訂定目標準備身障特考，期盼考取公務員開啟第2人生。

曾亭瑜說，在航空業工作資歷近27年，也外派擔任地勤主管，46歲某天工作開電腦時，發現僅剩1眼的視力，緊急回台檢查，診斷出罹患視網膜色素病變，是無法以藥物或其他治療延緩的疾病，當時心想女兒才5歲，還有1眼視力可用，他返台後繼續輪班工作，無法讓眼睛好好休息，在51歲時僅存的視力也變模糊，如今只能感受到模糊的光影。

失去2眼視力時適逢新冠肺炎疫情爆發，當時航空業變的嚴峻，曾亭瑜先是留職停薪，後來毅然決定提早退休。當時他每天都待在家，卻又不想把負面情緒帶給年幼的女兒，每天都在思考「看不見了還能做什麼事？」原本不甘心視障只能從事按摩工作，就讀國小的女兒懂事給予鼓勵，讓他決定走出家門上職訓課程，花了8個多月時間學習，並在去年順利取得證照，如今在桃園機場從事按摩工作。

透過伊甸基金會桃園加恩服務中心的協助，曾亭瑜開始向盲人老師孫念慈學習使用手機及鍵盤打字等技能，利用智慧型手機旁白功能加上手指輔助，能夠查詢交通工具時刻表、查Google地圖，目前他仍在學習的階段，也立定目標要學習更多東西並準備身障特考，讓看不見的第2人生仍能自食其力勇敢生活。

伊甸桃園加恩服務中心主任張雅琴表示，視障者多半有資訊溝通訓練，如盲用電腦、點字與智慧型手機、定向行動訓練、生活自理能力訓練的需求，因此伊甸提供視障者課程及協助，幫助他們克服生活難關並持續成長。