台南2023浪人祭、市民之夜本周末強碰 交通管制疏導看過來！

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台南本周五起有超過百組藝人超豪華陣容的「2023浪人祭」在安平觀夕平台一連3天演出，南區體育公園全運會「市民之夜」則於周末2天安排本土天團玖壹壹、超人氣天團告五人等藝人精彩演出，「雙音樂會」眾星雲集，預期將吸引大量人潮，台南市政府交通局規畫交通疏運管制措施，呼籲民眾配合警方疏導改道，將交通衝擊降到最低。

台南市睽違16年，今年再度主辦全國運動會，市府於全運會開幕前一個周末14、15日，連續2晚在南區體育場園區體育之心廣場舉辦「市民之夜」演唱會，活動場地周邊規畫汽、機車臨時停車空間，鄰近新興東路西向車道、體育場南側巷道將配合於下午2時至晚上12時實施交通管制措施，請用路人配合警方疏導改道。

「2023浪人祭」於13日至15日在安平區觀夕平台周邊登場，活動範圍周邊道路（洲安三街、漁濱一街、世平五街、安港路、世平一街城平路以西路段）管制外，屆時城平路、漁濱路、安北路也將管制單線通行，來往民青依現場交通指揮人員指引通行，並減速慢行。

交通局長王銘德表示，考量「市民之夜」、「2023浪人祭」音樂會活動場地位於市中心及觀光景點，周邊既有停車空間有限，市長責成交通局針對停車、交通動線妥善規畫，並與警察局合作保持密切聯繫，維持活動期間交通順暢，減輕交通衝擊。

依以往經驗，演唱會將吸引大批年輕族群前往觀賞，交通局考量體育之心周邊既有停車空間有限，特別商借新興東路南側國防部空地作為臨時汽車停車空間，另新興東路（南門路至水交社路）西向路段將於14、15日下午2時至夜間12時實施交通管制，作為臨時機車停車空間，現場設有導引牌面，請民眾勿違規停車，以確保周邊道路交通安全、順暢。 此外，為減少活動周邊地區交通壅塞情形，呼籲參加朋友搭乘大眾運輸工具（公車路線：0路、5路、15路、70路等4線公車至會場周邊「體育公園（台南大學）」、「勞工中心」等站。王銘德表示，活動期間交通局將持續於大台南智慧交通中心全程監看重要路段交通狀況，即時因應車流狀況調控號誌，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，視道路車流狀況調整號誌控制策略，疏解車流。