《投資機會債這裡》鎖定「高信評＋中天期」 再瞄準未來降息賺價差

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隨著美國聯準會升息循環將落幕，今年以來全球債市買氣暢旺。不過，雖然升息尾聲已近，但仍應慎防利率變動風險，因此，新一代升級版的目標到期債券基金，新增了提前出場機制，目的就是要讓投資人可以降低未來利率變動風險，並且早點落袋為安！

目標到期債券基金投資策略簡單 引發申購熱潮

2016年國內出現首檔目標到期債券基金後，便掀起一陣旋風，市場出現熱賣現象，原因在於投資門檻低，且投資策略簡單。

資深財經媒體人吳佳晉於《理財最前線》節目中指出，將債券持有至到期的策略，過往都是大型法人機構採用居多，包括國際退休基金、壽險公司等，而且投資金額幾乎動輒數百萬美元，風險也較大，較不適合一般投資人。

也因此，為了滿足民眾投資需求，投資門檻較低的目標到期債券基金應運而生。吳佳晉回憶起2016年之際，當時目標到期債券基金十分火熱，受到投資人追捧原因，主要是投資策略非常簡單，設定一個到期目標，持有到期後，只要發行機構不違約，即可收到息收，以及本金還本。

不過，目標到期債一開始多鎖定新興市場債，且布局非投資等級債，吳佳晉解釋，當時處於貨幣政策寬鬆的低利率環境，加上違約率也是歷史相對低點，在兼顧利率及風險的考量之下，債市布局都著重在新興市場，也會納入非投資等級債，比重近40%。主要是在低利率環境之下，只有非投資等級債才能讓投資人享有較高的殖利率。

目標到期債券基金再升級 具備兩大特色

隨著金融環境與過去大有不同，目標到期債券基金也有不同發展風貌，有別以往，新一代的目標到期債券基金具有兩大特色：「聚焦投資等級債」及「設計提前結算機制」。

《理財最前線》節目主持人詹璇依指出，聯準會猛力升息，致使新興市場違約率大幅攀升，從過往1%，近期已經升高至17%以上，故新興美元債指數明顯下跌。此時機點，反而是成熟國家的優質公司債值得介入，價格已經來到相對低點，且殖利率超過5%，媲美過去非投資等級債水準。

也因此，新一代目標到期債券基金轉以投資等級債為主，詹璇依指出，「復華A級債券傘型基金」即是以信用評級A級以上為主，也就是抱得住好債，不會納入非投資等級債，同時更首創提前結算機制。

吳佳晉認為，不像其他目標到期債券基金，一定要持有到期才能出場，此為「復華A級債券傘型基金」最大特色。

提前出場機制 可以吃到最甜蜜的獲利段

提前出場機制優點在於，有獲利就落袋為安，不用等到到期，才能夠見真章！尤其升息循環可望於今年告終，2024年開始降息後，提前出場機制有機會讓投資人嚐到獲利最為甜蜜的一段。

詹璇依指出，目前投資等級債是難得一見的布局好時機，除了鎖住高殖利率之外，未來若能如同聯準會利率點陣圖所言，明年有機會降息的話，債券價格上漲產生資本利得，將加速總報酬累積速度；爾後隨著寬鬆政策持續，報酬累積速度將放慢。因此，提前出場機制可以將最陡峭的那段獲利，先落袋為安，見好就收。

尤其利率政策變動已是家常便飯，儘管升息循環步入尾聲已是市場共識，但難保未來出現黑天鵝或灰犀牛事件，聯準會再度改變態度，由降息循環轉為升息循環。詹璇依表示，如此一來，債券價格又將下跌，將抹去先前降息產生的資本利得空間，屆時會很「捶心肝」；反觀，若有提前出場機制，即可掌握降息期間，報酬增長較快的時期，並且避開後續價格波動，既可提升投資效率，又能夠讓資金運用更加靈活。

吳佳晉也認為，提前出場機制可以帶進帶出，除了掌握債市投資甜蜜點之外，賺到資本利得後，也能夠提前出場，不用持有至到期，確實很吸引人。

目標到期債券基金與一般債券基金/ETF 有兩大差別

與一般債券型基金及債券ETF相比，「復華A級債券傘型基金」有何不同？詹璇依說明，主要差別有二：首先是它有到期日，包括5年期與8年期，只要債券發行人沒有違約，到期即可領回本息；二是它屬於中天期的債券型基金，相較於長天期債券基金，承受的利率風險較低，因為越長天期的債券，利率敏感度較高。

吳佳晉也分析「復華A級債券傘型基金」，具有三項特色，一是透過一籃子債券布局，可以風險分散，投資門檻也低；二是以持有至到期，追求債券還本、領利息為目標，不需要頻繁贖回，故交易成本和週轉率比其他基金產品低；三是沒有配息，因此不會被課稅，若有賺到價差，也是免稅。

詹璇依補充說明，根據規定，國外公司發行的海外基金，無論是配息或資本利得，均需納入海外所得，申報所得稅；若是國內投信公司發行之配息基金，配息所得也要報稅，但資本利可以免稅。因此，「復華A級債券傘型基金」享有具有稅負上之優勢。

哪些族群適合布局「復華A級債券傘型基金」？詹璇依認為，該檔基金具有高殖利率、只投資A級公司債及提前出場機制等特色，可以滿足三大族群需求，包括想要把握殖利率相對高點機會者、較低風險參與債券市場投資者，以及可以彈性運用資金，進行資產配置者。

不過，詹璇依也提醒，所有金融商品沒有好壞，大家還是要好好仔細評估，哪種類型商品最適合自己，並且理解每種商品之優缺點。