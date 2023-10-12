房仲界奧斯卡「金仲獎」　群義房屋連續十六年獲獎　

有房仲界奧斯卡之稱的「金仲獎」是不動產經紀業的年度盛事，金仲獎今年邁入第22屆，「群義房屋」再度傳出佳績，連續16年獲得「金仲獎楷模」殊榮，其中，「群義房屋」旗下直營團隊的陳玉緒專案協理，更是獲得今年最大榮譽「評審團大獎營業員組第一名」榮耀，相當不簡單！團隊另一位同為全國旗艦店的藍筱茹專案經理也同樣榮獲「金仲獎楷模」肯定！

「群義房屋」直營團隊鄭副理表示，直營團隊已連續十六年參與「金仲獎」並獲獎，之所以可以培育出這麼多優秀的房仲菁英，關鍵就在於直營團隊有幾個優勢 :一、『師徒制』與『搭檔制』，加入團隊就有專業的師父引導，也會有搭檔配合，用團隊互助的力量創造更大的效益與業績。二、有『完整教育訓練』，從新人開始，每一階段都會安排實體與線上課程，特別是有線上專業課程平台『群義大學』，讓同仁們可以隨時不斷地進修與精進。三、『單一委託聯賣制」，一件委託全台服務，讓屋主的房子可以快速銷售、買方可以快速成家。加入群義直營團隊不只是工作，而是真正開創屬於自己的事業。

從教育界退休，在房仲業再創高峰，群義房屋直營團隊打造出『評審團大獎營業員組第一名」的閃亮鑽石-陳玉緒專案協理

榮獲金仲獎「評審團大獎第一名」的陳玉緒專案協理，幾年前才剛從國小老師退休，由於對房地產的興趣，讓她本著「有興趣則不累」的精神，在退休後毅然決然地投入競爭激烈的房仲業！而在民國83年就曾考取代書執照的她，更運用這一份專業讓她在從事房仲期間，為客戶解決不少問題，進而為她累積不少忠實客戶與人脈 !

陳玉緒專案協理指出，人生職場最幸運的就是選對行、跟對人！她很慶幸進入房仲業並且加入群義房屋直營團隊！她感恩群義房屋的栽培！讓她能夠得到媲美奧斯卡金像獎的「金仲獎」並獲得象徵房仲最高榮譽「評審團大獎營業員組的第一名」！

她也說，一個人可以走很快，但一群人可以走很遠！現在的社會並不是英雄時代，而是團隊勝出！她也感謝在加入群義直營團隊的『全國旗艦店』後，能跟認真負責的店長『王俊發』副總、細心的「楊馥甄」秘書等許多優秀同事合作下，為個人與整個團隊都創造出輝煌的業績！

從教育界退休到再創巔峰的陳玉緒專案協理總是「全力以赴！她鼓勵要做什麼！像什麼！」以前當老師，孩子是國家未來的主人翁，她全力經師、人師！今日從事房仲亦然，認真求教、紮實功夫，不斷地進修、以客為尊，全心全力做一位的專業的房仲！她希望以她自身的例子，可以帶動更多退休人士，將豐富的人生經驗貢獻於社會！更鼓舞年輕人勇於追夢。

克服剛入行逆境 勇敢面對 差點放棄的她如今站穩腳步獲得殊榮-群義房屋藍筱茹專案協理

對比陳玉緒專案協理的豐富經驗，群義直營團隊另一位獲得『金仲獎楷模』殊榮的藍筱茹專案經理，則是在剛加入房仲業時遇到不少逆境，因車禍導致身體無法正常上班、連續十個月沒有業績…等，讓她一度差點放棄房仲這條路，所幸，一個『再試一次』的念頭，讓她終於在第11個月時成交了，也因為當初能克服逆境，讓現在每天按部就班、更加積極經營客戶的她，逐步站穩房仲的舞台，也憑藉著優異的業績，為自己贏得第22屆『金仲獎楷模』的殊榮

藍筱茹專案經理說，感謝自己與公司，在當初最困難的時刻沒有放棄她，更感謝群義房屋直營團隊有很好的制度協助同仁，獲獎是一大肯定，但成功無捷徑，一步一腳印，自己的努力絕對不會背叛你，而未來的目標她也下定決心，除了希望自己能在三年內買到屬於自己的房子外，更希望能以自己的專業，為公司培育出更多的新人，為更多人服務。