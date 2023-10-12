宅配通驚傳積欠加班費1400萬元 北市勞動局出手了

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知名宅配服務公司「台灣宅配通」日前驚爆欠薪糾紛，台灣宅配通工會控訴公司積欠26名員工的加班費高達1400萬元的加班費，其中更有人遭欠上百萬的加班費，為此11日前往台灣宅配通南港總公司前抗議並舉辦記者會；對此台北市勞動局表示，目前已要求公司對此說明，後續再以此做依據決定是否開罰，可依3個項目各處2萬元至100萬元

台灣宅配通工會理事長胡本立表示，原本協商約定好應該要提供的加班費爭議資料，公司也未按時提供，目前工會計算26人公司未足額給付的加班費，總金額高達1400萬，單一人最高甚至達160萬元，「召開記者會前有許多主管聯繫我，希望可以延期召開這場記者會，但是這場記者會就是公司遲遲不提供方案所致」。

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會理事長林志雄，直接向蔡英文總統喊話，「工會已經自己去向公司說了，甚至還拍桌了，但公司不理就是不理，請問我們的政府，請問現在勞工到底該怎麼辦，政府到底有什麼作為？」，台灣宅配通公司一直拖延、一直擺爛，難道東元集團都這樣放任子公司違法嗎？

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會與台灣宅配通工會總幹事林昶志表示，11日要召開記者會，公司才說有方案，才說會提高協商的層級，但是直到最後一刻，工會都沒有獲知任何方案，呼籲公司總經理應出面協商，並帶來實質明確方案，否則爭議未決，抗爭到底。

對此，台北市勞動局表示，由於之前也層發生過類似的勞資糾紛，因此針對台北市的勞工做通查，發現宅配通對勞工的平日加班費、休息日的加班費以及國定假日的加班費等3類加班費，都沒有依法給付，可依《勞動基準法》分別開罰，可各處2萬元至100萬元。

台北市勞動局強調，目前已要求宅配通公司要限期說明，後續再以此做依據決定是否開罰。