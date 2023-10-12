柳營農會自組無人機隊 助農耕還防治登革熱

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台南市柳營區農會輔導青農成立無人機農耕隊，目前已有21位合格飛手，有鑑於台南本土登革熱疫情嚴峻，相較於傳統人工防治方式，運用無人機不僅省工、省時，還能保護防治人員避免因噴灑藥劑過多造成傷害，農會媒合農民提供無人機噴藥服務，一方面助地方防治登革熱，另一方面正逢農閒時期，也希望藉此幫農民增加收入。

台南本土登革熱疫情雖有下降趨勢，仍須落實孳清，柳營區農會12日與轄下農耕隊合作發表運用無人機噴灑防蚊，透過向民間業者取得合格藥劑，強調安全第一為優先考量。

柳營區農會總幹事陳右欣表示，手動噴灑殺蚊劑傳統防治方法，耗費大量人力和時間，相比之下，使用無人機進行戶外噴灑不但省力、省時，還能將防治登革熱範圍的幅度擴大，而且可以不受地形限制，精確地噴灑。

無人機載有防蚊蟲劑和滅蚊蟲器，以高精度的GPS導航系統、紅外線攝像儀和雲端計算網絡，能夠實時控制疾病的擴散，並且運用解析度高畫質攝像鏡頭可追踪和發現孳生源地，大幅度提升防治效果。

陳右欣說，收費方式每公頃3500元（不含藥劑費），操作無人機的飛手都有執照認證，對於飛行技術穩定度、用藥噴灑精準度都相對純熟，歡迎民眾有需求可以來電洽詢本會推廣股，另外申請對象不限台南地區，外縣市民眾也可以來申請。