金屬中心正式啟用銲接訓練場域

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

在經濟部產業發展署的支持下，金屬中心投入「前瞻基礎建設計畫」之「離岸風電水下基礎產業技術升級輔導計畫」，於112年10月11日在高雄楠梓總部完成建立並正式啟用「銲接訓練場域」，當天出席揭幕典禮的貴賓包括經濟部產業發展署金屬機電組郭肇中組長、台灣風力發電產業協會黃伯器常務理事、台灣銲接協會敖仲寧副理事長，以及國內離岸風電水下基礎及鋼結構產業代表，共同見證台灣銲接技術人才培育基地的誕生一刻。

產業發展署郭肇中組長致詞時表示，離岸風電產業為我國從無到有之新興產業，推動過程面臨到種種困難，以離岸風電零水下基礎結構為例需屹立於海上操作超過20年，且須具備抗颱、耐震及耐腐蝕等特性，為相當重要之關鍵組件。離岸風電水下基礎的銲接製程相當重要，對於銲接工藝、銲接組立工程及銲接技術人員的技能需求相當高，目前水下基礎國產化與競爭力提升是目前國內亟需建立與具備之能量。

金屬中心林仁益董事長表示，該中心自109年起著手規劃高階銲接技術訓練課程，提供國內既有銲接人力進行技術精進與提升，培訓離岸風電水下基礎業、鋼結構業、金屬製品業、協力商等銲接實務技術人才，有效提升國內銲接技術人員銲接實務技術能力。並進一步提升我國離岸風電水下基礎相關產業專業銲接技術人力與銲接技能，為因應後續區塊開發階段115年至124年需求，經濟部產業發展署委辦金屬中心建置「銲接訓練場域」，導入先進銲接設備、數位可視化系統及訓練教材加工、驗證等硬體設備，持續精進高階銲接技術訓練課程內容，及培育銲接技術訓練師資，以提升國內水下基礎產業所需高階銲接技術人才能量，擴大產業技術服務及專業人員能力提升輔導，成為國家重點產業銲接技術人才培育推動之單位解決人力不足問題。

金屬中心「銲接訓練場域」未來更能結合產業界、學界、協會合作，靈活客製化銲接訓練內容，提供產學銲接技術師資進修及有意投入離岸風電產業鏈的學子扎根及職前訓練，間接減輕業者對銲接專業技術人才培育的負擔，擴散人才培育的效應，增加國內銲接技術人力數，間接促動我國鋼結構製造產業創新、轉型與升級，期提升水下基礎製造技術能量及輔導產業在地化目標。