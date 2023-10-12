勤業眾信：企業掌握「五類、七項」自我評估 打造韌性能力

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勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司12日舉辦「洞悉政經情勢 佈局韌性策略」研討會以探討建立組織韌性的關鍵策略。鑒於世界局勢的不穩定，企業及組織必須以敏銳的眼光洞悉經濟和地緣政治因素的影響，此外，對於全球供應鏈的不穩定性、氣候變遷、資訊安全威脅等挑戰，業者務必制定在變動中持續穩定的業務運營和長期發展計畫，建立企業韌性策略確保永續經營。

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司執行副總經理李介文表示，烏俄戰火尚未平息，而近期的以阿衝突又讓全球經濟增添了更多的不確定性，包含原油價格的潛在影響、國際間經濟制裁的實施，或者通膨等議題。

此外，氣候政策、科技競爭、區域貿易發展等，各類外部風險讓企業面臨更多經營上挑戰，包含了跨國供應鏈佈局調整、企業營運資源分配與調用，以及實施複合式風險災害管理等。持續的理解外部環境變化，並針對經營資源的衝擊進行規畫與預備，是企業必須持續進行的任務。

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司副總經理田嘉雯指出，政經情勢以及企業過往未曾遭遇過的不確定性風險，成為企業經營者最新的挑戰，以傳統的營運持續管理及災難備援機制，恐難以完全因應。主要原因其一在於利害關係人對於一般常見的天災人禍，習慣給予企業高標準的期待，包含極短的恢復時間以及近乎全量恢復的水準，但若將情境替換為極端情況，企業是否仍有能力達成前述復原目標；其二，在企業逐步恢復後，所面臨的可能為極端情況發生後的「新常態」，市場環境、客戶需求、乃至政府政策都發生了變化，所恢復到的常態是否能適應新環境亦是一個未知數。

田嘉雯提出，應關注「財務、營運、人力、聲譽、環境資本」五類企業資本的韌性規畫與投資，並且透過七項推動步驟，供企業主自我評估考量，並逐步規畫後續推動的做法，藉以打造或強化企業「韌性」能力：一是假設未來可能的極端情境；二是決定組織的「必要產出」；三是定義「必要產出」可接受的最低限度值。

四是評估五類資本關鍵性與關聯性；五是權衡韌性策略；六是實施測試驗證；七是 塑造領導力與企業文化。