Q4傳統旺季＋作多行情 這幾檔補漲可期

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投組表現：

金雨（4503）表現最佳，12日股價上漲2.74％，股價攻克季線，日KD 80以上鈍化，後勢仍有上漲空間。

凌群（2453）表現最差，12日股價下跌1.28％，股價跌破季線，建議停損賣出。

盤勢預測：

台股大盤開高走高，終場上漲153.88點，漲幅0.92％，收在最高16,821.91點，成交量放大為2965.72億元。

類股方面，化工及汽車等表現最佳，漲幅均超過1.5％，權值股台積電上漲6元，漲幅1.1％，收在550元。聯發科上漲1元，漲幅0.12％，收在815元。

展望後市，台股大盤一舉攻克季線，下個目標就是波段前高16,920點，美股即將公布CPI（消費者物價指數），仍須謹慎應對。類股方面，AI股中的華星光、高力率先漲停，創意、力致、緯創表現不俗，建議投資人可特別注意AI股中弱勢、未來補漲的個股，包括致茂、智邦、台耀、台光電、廣達等買進機會。

投組表現：

晶豪科（3006）表現最佳，受惠營運回升，外資買超下，推升股價創高。

華經（2468）表現最差，受惠漲多爆量影響，股價量縮拉回，回測季線。

盤勢預測：

受到美股四大指數收高，帶動台股開高走高，再度越過季線，展望後市，第四季將進入傳統銷售旺季，加上鄰近明年初總統大選，在作多行情的逐步升溫下，配合政策作多，行情不看淡。

建議未來壓力區即將遇到，在震盪加劇，只要成交量溫和放大下，台股有機會將挑戰萬七壓力區。

投組表現：

緯軟（4953）表現最佳，9月營收、第三季營收、累計前三季營收均創下歷史新高，法人預估全年營收也將續創新高。

萬國通（9950）表現最差，9月營收雙率雙增，早盤創下波段新高且差0.1元亮燈漲停，可惜賣壓緊接著出籠，導致終場僅收平盤，唯基本面良好下，待賣壓消化完畢仍有望續創新高。

盤勢預測：

外資回頭擁抱台股，台積電（2330）強漲引領大盤領先費半站上季線，且在軋空手軋空單之下，終場指數收在全場最高點16,825點，不過成交量僅3,000億元左右較昨日減少約600億元。

雖然台股站上季線，但季線仍向下，要等到下個月才扣抵萬七之下，換言之技術面上只能視為假突破，未來重新回測季線可能性極高。另也有可能在季線上方橫盤，等季線翻揚後走出梯形上攻，但機率性較低，建議近期手中急漲的股票要懂得分批停利，等之後下跌再買回賺價差即可。

目前盤面主流不明顯，多為營收成長股各自表述，投資人可留聚焦營收雙率雙增股進行汰弱換強，同時記得要以分批布局和低接的方式，切莫看到大漲甚至快漲停就進去亂搶，這樣的操作為不智之舉，在現在當沖和隔日沖比例拉高下，很容易被短線客修理。

投組表現：

巨有科技（8227）表現最佳，積極跨入先進製程相關案件，股價漲停創波段高。

艾華（6204）表現最差，公司積極拓展新的產品市場，昨股價拉回5日線，今沿線反彈。

盤勢預測：

中東戰火肆虐，市場避險情緒濃烈，11日十年期美債殖利率跌至近兩周低點；另外，聯準會昨公布9月會議紀錄顯示，部分決策者認為再次升息適當，也有些認為可能沒必要進一步升息，美股四大指數收紅。

儘管以巴衝突持續、美股強勢收紅，台股也在權值、電子延續反彈下，反映9月營收利多，目前大盤在季線關卡附近，是否能夠站穩，觀察權值股撐盤、電子股進攻力道之延續。營收基本面佳，且形態優於大盤之強勢股，可以分批小量布局。