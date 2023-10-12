專案進口肉蛋是否符合政府採購法 畜產會這樣說

農業部專案進口蛋爭議甚囂塵上，昨日國民黨立委吳宜玎於立法院質詢指出，中央畜產會在2021至2023年共有5筆冷凍液蛋都沒有公開招標就進口，質疑畜產會繞過政府採購法。畜產會今(12)日澄清，畜產會從2013年迄今以自有資金進口農產品以達到產銷調節的目的，歷來專案進口的採購案件均不適用「政府採購法」。 國民黨立委吳怡玎昨日首先提出質疑，除畜產會採購進口雞蛋的錢從何而來，中央畜產會受政府補助，但在2021至2023年共5筆冷凍液蛋在沒有公開招標下就進口，批畜產會有繞過「政府採購法」之疑；國民黨立委翁重鈞也說，畜產會規避「政府採購法」也無須擔責，這次進口雞蛋流程根本不正常。

中央畜產會表示，畜產會依據「畜牧法」規定肩負產銷調節的責任，畜產會從2013年迄今以自有資金進口農產品以達到產銷調節的目的，歷來專案進口的採購案件均不適用政府採購法；而中央畜產會屬於財團法人，法人以自有資金，購買財物，依採購法第3條及第4條第1項規定，不適用政府採購法。 畜產會指出，生鮮殼蛋原本就排除適用「政府採購法」，而冷凍液蛋是由畜產會自有資金處理，因此也不適用「政府採購法」，畜產會也並非有權無責，畜產會是依畜牧法設立的財團法人，負有協調及穩定畜禽產品產銷及價格的法定責任，且計畫要報請中央主管機關核定實施，年度預算更要提送立法院。

畜產會也說，就專案進口雞蛋部分，今年3月經濟部國貿局和農業部皆有邀集業者辦理公開說明會，沒有黑箱作業；其次，冷凍液蛋數量僅佔整體3到9月專案進口雞蛋的2.8％，更無理由為了液蛋規避政府採購法。另對於立委關切專案進口雞蛋合約公開事宜，畜產會昨晚已積極與業者溝通取得同意，將盡速完成公開作業。