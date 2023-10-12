從源頭把關！全台最大科技洗選蛋廠今啟用

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大成集團斥資10億元，與日本昭和產業合作，在彰化縣大城鄉打造全台最大、世界最先進的蛋品廠，耗時1年10個月今落成啟用，同時發表台灣首顆與日本同等級的生食級雞蛋，未來昭成蛋品加工廠每小時可以生產約38萬顆洗選蛋，成為全台最先進的蛋品加工廠。

大成與日本昭和產業投資彰化，斥資10億蓋世界級蛋品廠，2021年1月動土，如今終於完工落成，12日落成啟用典禮縣長王惠美、大成集團董事長韓家宇、日本昭和產業社長塚越英行等人與會，還一同參觀全新完成的蛋品廠，超高科技的一條龍生產線，讓王惠美歎為觀止。

王惠美表示，彰化擁有800多家蛋雞場，年產量約43億顆，創造年產值160億元，近年國人相當注重食安，確保食安最好的方法就是從源頭把關，非常歡迎像大成這樣優質的業者在彰化深耕，期待大成能為彰化的蛋廠帶來正面影響，讓台灣民眾都能吃到美味又安心的雞蛋。

韓家宇表示，大成集團昭成蛋品加工廠從5年前開始規畫，2021年1月動工時碰上疫情攪局，王縣長還親自出席力挺動土典禮。會選擇彰化是因為彰化是全國最大蛋雞養殖生產地，如今終於落成啟用，成為全世界最先進的蛋品加工廠。

韓家宇提到，日本生食級雞蛋很普遍，但要在台灣做實在不容易，除了飼養管理、養殖環境、配送冷練等流程都需要嚴格把關，所有生產生食級雞蛋的蛋雞必須接種沙門氏桿菌疫苗，國內首顆生食級雞蛋終於在今年通過檢驗可以上市，未來大家可以吃到最高級、最安全的生食級雞蛋。

昭成蛋品加工廠與日本昭和產業結盟合作，引進全台首座雞蛋自動倉儲系統，採用日本第一的NABEL洗淨乾燥技術，從洗選分級、烘乾、殺菌、聲納檢測、血蛋偵測，到雞蛋加工，分級包裝等等，全程自動化，更派日籍顧問駐台，是全台唯一做到從飼料、養殖、洗選、加工、物流配送到銷售，全程溯源，嚴格控管。