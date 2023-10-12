KPMG全球CEO前瞻大調查：CEO對未來三年全球經濟前景仍充滿信心

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KPMG發布「2023 KPMG全球CEO前瞻大調查」，針對全球大型企業中超過1,300位 CEO的策略與觀點進行調查。對於CEO來說，「地緣政治和政治不確定性」已成為今年的首要風險。與去年調查相比，CEO對未來三年全球經濟前景的信心保持不變（73％，2022年為71％）。超過四分之三的CEO表示利率上升和貨幣緊縮政策可能會成為或延長全球經濟衰退的威脅；同時有超過四分之三的CEO認為生活成本壓力會對企業未來三年的繁榮產生負面影響。

KPMG 全球主席Bill Thomas表示，企業領袖正面臨來自各面向的挑戰和阻礙，從地緣政治和政治不確定性到利害關係人對ESG領域期望的提升，以及生成式AI的採用。儘管目前存在許多總體經濟和地緣政治挑戰，令人感到放心的是，中期來看，全球信心仍相對強勁。

KPMG安侯建業主席陳俊光表示，調查結果顯示CEO在應對重大決策時面臨了巨大壓力。在全球經濟不確定性下，人才爭奪戰也許有所趨緩，但以實際情況來看，以單一標準要求員工重返辦公室，可能會帶來負面影響。領導者需有長遠眼光、秉持員工價值主張，並關懷員工的考量和需求，以幫助確保人才得到培育和支持。

儘管在過去一年中，針對ESG議題討論日趨分歧，但CEO體認到，因應環境、社會和治理問題仍在企業營運和長期策略中扮演重要角色。69％的CEO支持以上觀點，並已將ESG納入業務中，以為企業創造價值。

調查結果也反映組織內部對ESG的認知與對話已有變化，35％的CEO在企業內、外部提到ESG相關術語時，已改變了使用方式。這表明CEO越來越注重ESG的各個層面，並投入更多精力於可將影響力最大化之處。