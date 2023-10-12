機械公會：以巴戰爭影響台灣進口以色列半導體設備

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以巴戰爭加劇，台灣機械工業同業公會今天表示，將影響台灣由以色列進口半導體檢測儀器與設備；此外，公會表示，新台幣匯率下滑幅度仍不如競爭對手國，建議匯率與競爭對手國同升同貶，才能與日本等設備廠商競爭。

機械公會分析以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）戰爭影響表示，去年度台灣對以色列機械設備出口僅1.29億美元，占台灣機械出口市場排名第29位，占機械總出口比重僅0.4%，對台灣機械出口影響不大。

公會進一步指出，台灣自以色列進口機械產品主要集中在半導體檢測儀器與設備，去年度自以色列進口金額11.25億美元，排名第9，占台灣機械總進口額的1.8%，進口以色列半導體設備的影響相對大於台灣機械出口至以色列。

公會表示，俄羅斯與烏克蘭戰爭尚未停歇，以巴戰爭又起，全球地緣政治衝突加劇，中東地區仍是台灣機械設備的重要市場之一，尤其土耳其等地，將持續關注以巴戰爭後續發展。

觀察新台幣匯率，機械公會表示，機械設備採購訂單競爭激烈，匯率成為影響接單能力關鍵因素；近期新台幣匯率雖下滑，但日本和韓國等競爭對手國匯率下滑幅度更大。

公會指出，到10月上旬，累計新台幣匯率貶值4.6%，韓元同期貶值6.11%、人民幣貶值5.83%，日圓更貶值13.71%，台灣機械設備在出口競爭面臨價格壓力，特別不利於與日本設備的競爭。公會建議，新台幣匯率宜與競爭對手國同升同貶，維持台灣機械設備出口競爭力。

機械公會下午公布9月機械出口值24.54億美元，較8月25.8億美元減少4.9%，比去年同期出口25.86億美元減少5.1%；若以新台幣計算9月機械出口值782.46億元，較去年同期793.8億元減少1.4%。

公會分析，台灣持續受全球經濟景氣不佳影響，機械整體產業出口已連續14個月呈現年衰退；9月出口負成長幅度縮小，仍月減4.9%，代表去年同期基期較低，出口年減幅度縮小，國際對經濟發展仍處觀望，投資設備相對保守。

台灣今年前9月機械出口值220.44億美元，較去年同期266.26億美元減少17.1%；若以新台幣計價約6806.79億元，較去年同期7752.58億元減少12.1%。

觀察台灣今年前9月機械出口國前3大，公會指出，美國排名第1，累計出口值52.37億美元、占比23.8%；中國大陸排名第2，累計出口值51.45億美元、占比23.3%；日本排名第3，累計出口值17.55億美元、占比8%。

若從進口值來看，公會指出，9月台灣機械進口值29.54億美元，較去年同期43.83億美元減少32.6%，是2021年4月以來最低進口金額，且與去年10月進口最高金額59.55億美元相比，下滑幅度達50%，主要受半導體投資放緩影響，半導體等設備進口金額大幅減少。