埃及討論援助加薩 但不設安全走廊供難民出逃

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埃及國安消息人士11日透露，埃及已與美國等各國討論，經由埃及與加薩走廊接壤的邊界提供人道援助，但拒絕為加薩的難民開設安全走廊逃離。

路透社報導，加薩是一塊狹長的沿海地帶，北部和東部與以色列相鄰，西南部與埃及接壤，當地居民約有230萬人，當地自2007年由巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）控制以來，一直處於遭封鎖狀態。

埃及長年限制加薩的巴勒斯坦人湧入境內，即便在衝突最激烈時期亦然。

常在以巴間居中扮演調停角色的埃及，一直堅持衝突需在以巴雙方境內解決，並說這才是巴勒斯坦人實現建國的唯一途徑。

以色列為報復哈瑪斯戰士入侵釀成逾千死，對加薩展開大規模攻擊。美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，美國一直在與以色列和埃及協商，探討為加薩平民設置安全走廊的想法。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天也說，相關磋商仍在持續進行。

但不願具名的埃及國安消息人士說，埃及反對為加薩平民設置安全走廊的想法，這是保護「巴勒斯坦人堅守信念與保衛國土的權利」。

目前有好幾個阿拉伯國家設有巴勒斯坦難民營，這些難民是在以色列1948年建國戰爭期間逃離家園的巴勒斯坦人後代。巴勒斯坦與其他阿拉伯國家已表示，最終的和平協議必須涵蓋讓難民返回的權利，但總是遭到以色列拒絕。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天表示，必須讓關鍵的救命物資送入加薩，包括燃料、糧食與用水。

他告訴媒體：「我們現在就需要快速、暢通無阻的人道救援管道。」還感謝埃及「建設性參與安排讓人道救援物資經由拉法（Rafah）關卡進入，並讓亞拉里士機場（El Arish）用於關鍵援助工作」。

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）說：「公民需要被保護。我們不希望看到加薩居民大規模出逃。」

按埃及國安消息人士的說法，埃及與美國、卡達、土耳其討論經由加薩走廊與埃及西奈半島間的拉法關卡，將人道救援物資送入加薩，相關地理位置需停火。

埃及這週不斷警告，以色列的猛攻恐導致加薩流離失所的巴勒斯坦人湧向埃及。