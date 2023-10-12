龔明鑫：台灣經濟走出最差情況 樂觀看今年經濟成長率

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以巴衝突持續延燒，成為牽動全球經濟前景的重要不確定性。國發會主委龔明鑫今天表示，主要還是看戰事發展、範圍有多大，若產油國沒有牽扯進來，對台灣影響就比較小，目前來說，台灣經濟已經走出最差情況。

龔明鑫今天出席「AI浪潮－台灣創新投資年會」，他於會後受訪時分析以巴衝突的影響，指出最近國際油價回升，與以巴衝突有關係，後續則要看戰事發展、範圍多大，如果產油國沒有牽扯進來，對台灣物價、經濟的影響就不會那麼大。

媒體詢問，國際局勢動盪之下，台灣今年經濟成長率是否還能「保1」；龔明鑫樂觀表示「一定超過1%」，主計總處主計長朱澤民日前也說，對今年經濟成長率達1.6%有信心。

龔明鑫說明，9月出口轉正，而包含個人電腦（PC）等產品，存貨去化已經告一段落，顯示終端市場慢慢恢復正常，接下來復甦態勢可望向上延伸至零組件、設備等業別，台灣經濟「算是走出最差狀況」。

龔明鑫指出，製造業採購經理人指數（PMI）續呈緊縮，但其中新增訂單、生產指數已經超過50%，是好的跡象。

外界關注景氣燈號何時可脫離低迷藍燈，龔明鑫表示，景氣燈號距離黃藍燈的分數區間下緣還差2分，9月出口好轉，但還要看看其他指標變化狀況，9月不是完全沒有機會，不過第4季確定會變燈。