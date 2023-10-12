醫護爆料「明揚爆炸我們每小時只值75元」 屏東榮總緊急回應

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明揚屏東廠爆炸造成10死百餘人輕重傷，不少醫護投入其中協助救災，屏東數家醫院的醫護人員都忙得天翻地覆，不料，近日有屏東榮民總醫院的護理師在網上爆料稱，「那天我們的價值只值每小時75元」，引起軒然大波，對此，屏榮12日對外澄清指出，每小時75元是額外給的最高上限津貼。

臉書粉專「靠北護理師」有篇貼文寫道，「9月22日屏東工廠失火事件，相信那天很多護理人員都被醫院緊急召回。那天我們的價值只值每小時75塊」。貼文一出，震驚眾人，不少網友留言力挺護理師，批評醫院太小氣，還有網友酸道，「75塊買便當都有困難」。

貼文雖未明指哪家醫院，但屏東榮民總醫院12日對外澄清指出，「對於9月22日當天接受緊急召回，參與救護的同仁及醫事行政人力，除了都以勞基法24條延長工時規定給予加班費或選擇補休外，還對護理師另依行政院核頒「公立醫療機構護理（助產）人員夜班費支給表」非固定班晚班360至600元的最高上限，發給每小時75元的夜班津貼。

屏東榮總吳東霖院長強調，屏榮所有薪資獎金的發給都需依循法規，對該臉書的發言及網友留言，感到十分的遺憾，那一夜緊急召回參與救死扶傷的同仁，正如搶救受災民眾的軍警消英雄，即便我們不認識、語言不通，仍竭盡我們的專業能力去救治生命，體現的是身為醫護人員的價值。

屏東衛生局表示，針對爆炸當天各醫院召回人力，經查都有依勞基法相關規定給予加班費或補休。