基隆首座無人機考場將通過認證 議員張顥瀚喊要當第一個考生

無人機產業持續發展，對於無人機考照需求也日漸增加。由崇右影藝科技大學與台續公司籌備的無人機證照考場，11日由交通部民航局辦理會勘認證，並確定未來要考2公斤以下無人機證照的民眾就可在基隆考試，最快11月中旬就可以報名考照。市議員張顥瀚表示，自己是無人機的愛好者，如果考場認證一通過，他就要報名當「第一個考生」，也肯定將是基隆未來發展無人機一大福音。

民航局會同基隆市政府交通處，昨日前往崇右影藝大學進行最後實地會勘，表示在場地規畫、術科測驗規範等無人機專業考場皆符合民航局規定，預計行政作業順利下個月就能服務基隆地區的在地考生。

民航局飛安標準組簡任技正耿驊表示，這是基隆第一個跟民航局合作，並由崇右影藝科技大學與台續公司產學努力把考場建置。希望考場建立之後，能夠對基隆在地不論是無人機安全跟推廣，還有市政上或是警消、救災等運用都可以有一個很好的訓練場所，並藉由這個機會推廣安全的無人機飛行知識，使我們的無人機更安全的飛、更安全的運用。

耿驊説，未來民航局會派遣考官來監考，相關報名的程序都可以直接上民航局遙控無人機管理資訊系統網站（https://drone.caa.gov.tw/），就可以選擇崇右影藝科技大學這個考場來可去證照。

張顥瀚指出，以往基隆市民想考取民航局無人機操作證，往往得「南漂」去新北市或宜蘭縣考照，路程遙遠讓人望之卻步，但現在即將有「屬於基隆」自己的考場，相信對考生來說絕對是一大福音。

張顥瀚表示，隨著無人機的廣泛應用，包括警察局、消防局、建築師公會、不動產公會等單位其實一直有強烈的需求，常有警消基層同仁跟他抱怨，因為基隆沒有無人機考場，所以為了考無人機證照都得請一整天的假，現在基隆首座無人機考場即將核定通過，未來許多公私部門的考生就可以就近考試了。

張顥瀚認為，無人機產業在全球範圍內不斷壯大，涵蓋了軍事國防、地質探測、農業噴灑、巡檢救災等多個領域。為滿足不斷增長的需求，基隆市首座無人機考場即將開放，可謂在地教育、警消、民眾提供更便捷的學術科考試。他私下坦言，自己就是無人機的愛好者，如果崇右的考場一通過，他馬上就要報名當「第一個考生」。

台續公司負責人林柏宏表示，因公司立足基隆市，希望能對家鄉有所回饋，因此去年底萌生設立考場的念頭，過程中非常感謝立法委員蔡適應、崇右影藝科技大學的大力支持與協助，還有民航局在申請過程中的耐心指導，讓基隆第一座無人機考場能順利誕生。他相信，有了無人機考場的加持，將有力推動了無人機產業在基隆地區的蓬勃發展。