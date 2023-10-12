印度市場潛力無窮 臺灣形象展為業者創商機

經濟部國際貿易署與中華民國對外貿易發展協會於10月5日至7日在印度孟買辦理的「2023年印度臺灣形象展」，3天展覽共計吸引1萬5千人次的參觀者，累計超過7,500萬美元商機，本展獲得當地馬哈拉施特拉州政府高度重視，副州長Mr. Devendra Fadnavis率官員親臨開幕典禮並參觀展覽外，也派遣政府單位人員前來洽詢數位感測產品，表達州政府欲採購臺灣產品的意願，副州長更於致詞中表示馬州非常樂意與臺灣合作，攜手協助臺印雙方企業共創未來。

外貿協會表示，展覽盛況除獲印度當地多家知名媒體報導，亦獲得副州長公關團隊於社群多則貼文轉發、推廣，展現馬州政府對本活動以及臺印關係之重視，累計媒體曝光逾240則，為本年度泰、馬、印三展之最，為臺灣形象展在印度打響更高知名度！外貿協會更進一步安排近500場次買主洽談會，其中75%的買主未曾向台灣採購，參展商多表示印度市場潛力無窮！

貿協黃志芳董事長（右）與馬哈拉施特拉州政府副州長Mr. Devendra Fadnavis（左）參觀台灣精品館。圖／貿協提供

近年來印度政府推出印度製造、綠色印度、數位印度等多項政策，而臺灣形象展則貼近印度政府政策制定展覽了六大主軸，其中包含智慧製造、智慧城市、智慧醫療、智慧生活、智慧農業以及電動車（EV），積極洽邀印度各智慧解決方案領域買主，因此，印度臺灣形象展為臺印度智慧城市、電動車合作增添新的動能，我參展商高度正面反饋、商機破表，例如：其昜科技已取得Skye Air物流公司無人機訂單，另展中亦接獲農用無人機500台訂單之洽詢。中興電工展出配備可於30秒內抽換的燃料電池儲氫罐和空氣濾淨換氣機的氫能三輪車，是本展中一大亮點，洽談絡繹不絕，印度知名前3大電動二輪車廠亦前來洽談；泓創綠能的電動二輪車及電動嘟嘟車亦於展中接獲不少印商詢問。

外貿協會董事長黃志芳此行也特別率我商前往拜會印度最大商用車製造商Mahindra & Mahindra，M商同時也是世界最大農用拖曳機製造商，該商表示台灣在科技發展非常先進，特別是在車用電子、先進駕駛輔助系統ADAS、車用面板（Display）、車用網路安全、電池及感測器（Sensors）等方面，希望能與臺灣業者加強合作，藉此強化其電動車SUV的競爭優勢。該商高階主管也指出印度具有廣大的市場商機，但大部分產品價格都非常競爭，為保有價格優勢又兼顧高品質、及縮短交期等因素，「在地化生產」是他們選擇供應商的重要評估選項，如同我國ASUS及碩天科技於印度設立分公司，均可藉此掌握市場即時資訊，並搶攻未來龐大商機。於馬哈拉施特拉邦（Pune）設有電巴工廠的創奕能源與印度新創物流車隊平台商已有接洽，約在展場深入洽談並將於展後訪廠，展覽期間亦與印度電動大巴和儲能系統買主約定訪廠，後續商機可期。Mahindra ＆ Mahindra更在展期拜訪東元電機及台塑新智能，對於該兩家生產的電動車動力系統及磷酸鐵鋰電芯產品表達高度興趣，將洽談後續合作。

貿協黃志芳董事長（右）與馬哈拉施特拉州政府副州長Mr. Devendra Fadnavis（左）合照。圖／貿協提供

此外，印度將成區域製造中心，外貿協會大力協助我商爭取「印度製造」衍生商機，例如：黃志芳更特前往洽訪印度重要航太集團，該集團事業領域橫跨安全防護、航太國防、電力電機、醫療器材等產業，也是印度火箭液態動力源技術的協力開發商，同時參與印度登月載具「月宮三號」的相關計畫。該集團表示，其為多家國際知名企業之供應鏈合作夥伴，但也知道我國在民生家電用品、金屬五金製品、裝潢家居等產業發展進步，盼與我國業者建立更多合作關係，並可針對有意前往印度投資設廠的我國業者提供採購保證。未來在印度及東南亞設廠的台灣企業將會是他們優先選擇的合作對象。

另，中國探針為臺灣最大的Pogo Pin連接器、測試探針專業製造商，將於班加羅爾（Bangalore）設立分公司，未來亦將積極爭取晶片測試市場；喬福泡棉的產品可廣泛應用於汽車、醫療等產業，也具備生產符合航太要求泡綿材質的技術，該公司亦規畫於清奈設立據點以就近供應當地之汽車產業聚落。而印度大量成長的製造業，亦造就環保設備商機，例如萬年清公司的水處理設備，獲印商重視與進行洽談。

相較於工業產品爆發性的潛在商機，我消費產品雖價格較高，在印度的一般市場或不具競爭力，但參展業者表示，印度高達14億人口，中上階層人數不少，仍有市場潛力。

本次參展商機較佳的業者，多已在印度展開布局，另有約30%的參展商首度來印度拓銷，首次參展業者多數回饋表示，疫後首次跟隨貿協腳步前往印度孟買參展，收獲滿滿，高度肯定貿協的印度臺灣形象展，參展業者滿意度高達100%，認為是拓展印度市場最佳首選，並表達高度意願將再次參加明年的印度臺灣形象展，相信絕對是我商拓展印度市場的最佳平台。