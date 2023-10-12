宜蘭縣政府文化局舉辦《5G勁速・宜蘭敬好》宜蘭文化科技產業發展聯盟啟動儀式

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宜蘭縣政府文化局昨（11）日舉辦《5G勁速・宜蘭敬好》「宜蘭文化科技產業發展聯盟啟動」儀式，象徵宜蘭全新5G科技與文化藝術融合正式展開。宜蘭縣長林姿妙表示，因應數位化科技時代來臨，助力文化藝術有了新型態的體驗模式，今年將陸續增加5G科技應用與文化藝術領域融合，讓每位旅客皆能感受到宜蘭與眾不同的科技文化體驗。

宜蘭以壯麗的自然景觀、豐富文化底蘊與人文風情而聞名 ，秉持著「文化立縣」為推動縣政的核心精神 ，在文化保存及推廣不遺餘力之外 ，更鼓勵文化創意產業發展 ，帶動地方經濟提升。今年特別向數位發展部數位產業署爭取補助經費來推動《5G勁速•宜蘭敬好》計畫，集結5G、AIOT、文化、觀光工廠、創意生活產業等相關公協會與產學研單位，攜手成立「宜蘭文化科技產業發展聯盟」，整備產業科技應用的發展基地與試煉場域，並規畫將5G落地應用至在地藝文場館、觀光產業、創意生活產業及偏鄉與資源弱势地區，促進宜蘭5G文化科技發展，達到民眾有感體驗，帶動文化產業升級目標。

同為宜蘭人、更是宜蘭之光的數位發展部數位產業署署長呂正華指出，今、明年中央將與宜蘭縣密切合作，藉由5G大頻寬、低延遲、廣連結特色，導入至觀光工廠等場域，結合5G、文化、科技應用之餘，也帶動在地產業。數位好、台灣產業才會更好。

現場以 「宜蘭好風光 」為題打造溫馨氛圍，在啟動儀式開始後，猶如5G勁速的光纖閃耀著藍光，竄進宜蘭田野間的意象。林姿妙分享「宜蘭文化科技產業發展聯盟」創立願景，透過一次集合科技、文化藝術、觀光、創意及產學研等30餘個單位組成聯盟，為協助此次計畫能達到『建構地方產業環境 』及『推動旗艦示範應用 』兩大目標，相信聚集各領域的佼佼者，想必能讓宜蘭縣的觀光產業，激發起更多科技與文化藝術碰撞出來的火花。