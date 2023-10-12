填息力強又穩 這檔ETF超前部署掌行情

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高股息ETF人氣強強滾，更是許多股民的心頭好。中信投信12日表示，布局高股息ETF，不以配息率為唯一依據，建議也要一併考量填息能力，避免賺了股息，賠了價差。

中信投信指出，根據近五年統計，中信成長高股息ETF所追蹤的「臺灣優選成長高股息指數」，平均填息天數為50.1天，勝過臺灣高股息指數的 59.5天、MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數的70.6天；且近5年填息天數標準差亦贏過各主要高股息指數，也就是填息天數越低，代表成分股填息能力強；填息標準差越低，代表個股填息能力穩。

中信成長高股息ETF基金經理人張圭慧進一步說明，臺灣優選成長高股息指數每年依台股除息淡旺季進行成分股轉換，4月旺季掌握高股息、9月淡季掌握成長股上漲潛在性，篩選具代表性優質的成分股。據統計，臺灣優選成長高股息指數近10年編制以來，股息報酬達201.65％、價格報酬118.63％，優於臺灣加權指數、臺灣高股息指數，解決傳統高股息ETF在除權息旺季後表現疲弱的難題，投資人得以成為股息股價雙贏家。

整體而言，中信成長高股息ETF具備長期穩定的配息力和永續成長的潛力，相較於同類型高股息 ETF，更能精準針對台股除權息淡旺季進行調配。張圭慧認為，近期盤勢難脫區間整理，但隨著電子銷貨高峰、業績作夢行情、總統大選行情，正是適合買進台股ETF的好時機，建議投資人可逢低布局，為自己打造「財富後盾」。

中信投信指出，將在10月16日至 10月18日募集的「中信成長高股息ETF」，為首檔台股「純」高股息月配ETF，提供投資人參與台股優質市場成長潛力的新選擇。