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《光電股》驟降！大立光Q3毛利率創42季新低 前3季EPS96.93元

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【時報記者張漢綺台北報導】光學鏡頭廠大立光(3008)公布2023年第3季財報，2023年第3季合併毛利率為42.56%，季減6.72個百分點，為2013年第1季以來單季新低，在業外挹注下，單季稅後盈餘59.53億元，季增61.05%，累計前3季每股盈餘為96.93元。

大立光今天下午舉行法說會，蘋果iPhone及非蘋手機品牌廠新機拉貨效益，加上潛望鏡頭外購光學稜鏡營收挹注，大立光2023年第3季合併營收136.29億元，季增66.32%，為今年單季新高；營業毛利為58億元，季增43.64%，亦是今年單季新高；單季合併毛利率為42.56%，季減6.72個百分點，為2013年第1季以來新低；營業淨利為38.83億元，季增41.11%；單季營業淨利率為28.5%，季減5.09個百分點，為2012年第3季以來單季新低；在業外挹注下，單季稅前盈餘為70.45億元，季增40.24%，稅後盈餘為59.53億元，季增61.05%，單季每股盈餘為44.6元。

若以產品組合來看，2023年第3季20M(百萬畫素)以上產品約占大立光營收10%到20%，10M(百萬畫素)以上產品約占50%到60%，8M以上約占0%到10%，其他產品約占20%到30%。

大立光今年前3季合併營收為309.59億元，年減7%；營業毛利為143.52億元，年減20%；合併毛利率為46.36%，年減7.85個百分點；營業淨利為99.05億元，年減27%；營業淨利率為31.99%，年減8.87個百分點；稅前盈餘為159.78億元，年減29%；稅後盈餘為129.37億元，年減30%；每股盈餘為96.93元。

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