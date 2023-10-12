外媒：對中晶片設備出口禁令 美再給台積電一年豁免

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繼日前韓國三星電子、SK海力士傳出將獲美國無限期延長豁免期之後，華爾街日報引述知情人士報導，台積電也有望再獲美方給予一年的豁免。

美國去年10月針對中國實施晶片禁令時，已給予三星、SK海力士及台積電一年豁免，但都在今年10月11日到期。消息人士指出，美國已通知上述三家公司，在可見的未來都能繼續維持目前在中國的營運，但難以大幅升級技術。

三星與海力士都是記憶體晶片市場巨擘，與全球最大晶片代工製造商台積電都在中國大量生產晶片，禁令將對三家公司在中國的營運及營收造成實質影響，三星與SK海力士甚至曾考慮將工廠移出中國。

韓國政府在9日表示，美國政府已給予三星和SK海力士豁免，其現有的中國工廠可以進口美國的晶片製造設備，不必再另外尋求美國批准。韓國政府說，此措施並無期限。

報導引述知情人士指出，美國和韓國已就一份預先批准的晶片製造設備清單達成一致，使三星和 SK 海力士在中國的工廠繼續運作，並替當前技術小幅升級。

知情人士還說，台積電將獲得另一項為期一年的豁免。華府方面已通知台積電，只要不進行重大技術升級，就能在可預見的未來維持中國業務。

目前不清楚台積電是否會被指定為經驗證的最終用戶，或是三星和SK海力士能否單獨獲得一年豁免。台灣政府未對此事置評。