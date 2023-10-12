淨零與數位雙軸轉型 高雄市綠能管理資訊整合系統平台啟用

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為了因應淨零碳排國際趨勢，同時推動產業數位轉型升級，高雄市的跨局處「綠電推動專案小組」邀集中華民國太陽光電發電系統商業同業公會、高雄市太陽能設備裝修職業工會、台電公司發電廠及營業處、高雄銀行等參與，引入智慧雲端技術，建置「高雄市綠能管理資訊整合系統平台」，12日啟用，希望透過公私協力合作，推動淨零與數位雙軸轉型。

高雄副市長林欽榮12日指出，中央已提出台灣2050淨零轉型12項關鍵戰略，建置再生能源太陽光電，協助企業降低能源成本，進而提高國際競爭力，將是企業達成供應鏈綠電要求，同時佈局減碳的重要路徑。

他說，陳其邁市長上任後，積極推動高雄市綠能發展、帶動能源轉型，更以「高雄市綠電推動專案小組」，推動跨機關分工及協調，並透過物聯網數位技術，建置「高雄市綠能管理資訊整合系統平台」，以「直覺化」、「視覺化」的方式，公開透明呈現「創能」、「節能」及「儲能」三大面向能源資訊。

林欽榮表示，南部半導體S廊帶逐漸成型，可預期的綠電需求，將透過各再生能源案場用電量、發電量數據管控及分析，才能精準掌握。目前「高雄市綠能管理資訊整合系統平台」已介接500多個再生能源發電案場的即時發電資訊，包含太陽光電（公私有屋頂、校園光電、漁電共生等）為大宗，還有水力發電、廢棄物發電、生質能、再生能源憑證案場，是目前全國最大規模介接案場的綠能管理智慧平台。

他指出，此一平台不僅能收集即時數據，透過簡明、可視化的儀表板，將數據整併呈現，有效促使能源資訊公開且透明，公私部門在淨零減碳的各項作為，均能受到公眾檢視，加強社會對於能源轉型議題的感知，並可介接台電相關的第三方資料，包含當日電力資訊、累計用電量、村里的用電量等，有效整合轄內能源數據，並加以應用分析，從而帶動民眾的減碳意識，改變日常用電習慣，未來也規劃將再生能源申辦進度納入呈現，提升公私部門溝通效率。

高市府在110至115年的六年期間內，設定太陽光電建置目標為1.25GW，自110年至今年底，設定累計目標為650MW，透過平台的有效運作，高市府在110年1月至今年9月底備案容量，累計為815.19MW，已超越年度目標值125％。