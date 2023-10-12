健康產業前進印度 創造逾390萬美元商機

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由經濟部國際貿易署委託外貿協會辦理的印度臺灣形象展，於今（2023）年10月5至7日在孟買國際展覽中心（Bombay Exhibition Centre）舉行，該展中設置健康產業形象館，匯聚臺灣頂尖醫療集團以及深耕智慧醫療、生醫、醫材等領域的業者，吸引逾870位買主臨館洽談，預期後續商機超過390萬美元。

本次健康產業形象館的參展業者，包括衛福部「醫衛新南向」一國一中心計畫中主責印度的成大醫院、排名全球前250大的智慧醫院－臺中榮總、涵蓋眼科到醫美領域的諾貝爾醫療集團、深耕醫療影像市場逾30年的商之器科技、提供智慧點滴監測系統的永磐科技、展出多功能急診病床的台同儀器，以及專精膠原蛋白生醫材料研發的亞果生醫等。

臺中榮總本次展出電子紙醫療場域應用及止痛藥分析系統，其中電子紙在印度醫療市場屬新興應用，受到許多買主關注，亦吸引馬哈拉施特拉邦印度醫學協會（IMA）會長Dr.Ravindra Kute等貴賓前來交流；成大醫院攜手商之器科技，推廣行動醫療影像伺服器，展會期間與印度大型藥廠對接，可望結合成大AI訓練能量以及商之器系統平臺進行三方合作，協助確認藥物療效。

印度由於飲食習慣，致糖尿病罹病率甚高，而糖尿病容易引發青光眼，以再生醫學見長的亞果生醫研發可減輕眼壓、治療青光眼的Glaucoma膠原蛋白基質，受到印度眼科醫師青睞，有機會進一步落地應用。台同儀器展出高品質急診推床，現場不少買主詢問代理事宜，包括瑞典醫療設備大廠亦前來洽詢代工相關事宜。

永磐科技MikoDrip點滴監測系統透過智慧裝置監測點滴重量，能在點滴達警報值即時通知護理人員，此產品也獲得當地醫生高度關注；諾貝爾醫療集團透過本次形象展廠商發布會及印度百萬網紅，宣傳其近視雷射及醫美相關服務，引起在地廣泛迴響。

臺灣健康產業以頂尖的醫療科技及服務水準在全球享有盛名，外貿協會將持續運用多元管道及創新行銷把臺灣的醫療實力推廣到世界各地，協助我國業者掌握全球商機零時差。