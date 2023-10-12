《國際產業》高糖價將持續 Suedzucker上調全年財測

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐洲最大食糖生產商南糖(Suedzucker)在周四表示，上季的利潤增加逾1倍；主要是糖價的上漲，抵銷了能源和原物料成本增加的影響。Suedzucker並提高了全年獲利預期。

該公司說，2023/24財年第二財季(6~8月)的營業利益，從去年同期的1.53億歐元上升到3.1億歐元。

Suedzucker在聲明中表示，公司對2024/24財年的營業利益預估，從8.5億至9.5億歐元區間，現在上調到9億至10億歐元之間。而此前一財年的營業利益為7.04億歐元。

Suedzucker一位發言人說，之所以提高全財年的財測，部分原因是公司預計高糖價將持續下去，「在糖供應仍然緊張的全球市場，我們沒有看到任何跡象顯示糖價將會走弱。這讓我們有信心地認為，歐洲的糖市場將持續強勁」。

由於全球供應的緊張，導致糖的期貨價格在十月漲到近12年新高。今年八月歐盟的糖價漲至每噸819歐元，為年增69%。

發言人說，本季的收成工作正在進行中，公司本季將甜菜種植面積增加約10%，「這應該會讓我們擴大糖的生產，並把握住糖價高漲帶來的機會」。

在今年6~8月的第二財季，該公司最核心的製糖業務，其營業利益從去年同期的2200萬歐元，大幅揚升到2.13億歐元。

Suedzucker說，自從上一財年結束以來，糖價的高漲，抵銷了較高的原物料和能源成本的影響。