金融科技創新園區培育校園人才成果斐然

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跨領域人才的養成是金融產業發展積極佈局的重點策略，為擴大數位沙盒合作實證場域並加速培育金融科技創新實證人才，金融科技創新園區「FinTechSpace」今年與銘傳大學金融科技學院、金融科技應用學/碩士學位學程攜手，擴大創新實證中心網絡，成為最新數位沙盒校園實證基地，期能跨校串聯校園金融科技實證能量。此外，園區今年也辦理「2023數位沙盒主題式技術實證創新競賽」、「2023校園接班人」兩項大型活動與學生鏈結。

FinTechSpace是由金管會指導、金融總會推動設立，並委託資策會規劃執行的一站式金融科技創新加速器，其中「數位沙盒」是推動金融創新的實證環境，讓各種創新構想從0到1進行驗證，並透過園區輔導加速市場落地。揭牌典禮上，園區洪杉源執行總監對於能與銘傳大學有進一步的合作深表支持，期待未來能與各所數位沙盒校園實證基地能激發出跨校交流的火花，並培育更多金融科技下一代優秀人才。銘傳大學金融科技應用學士/碩士學位學程主任林盟翔表示，校園是孕育未來產業人才之關鍵，與園區合作數位沙盒校園實證基地，就像站在巨人的肩膀上，藉由園區豐沛的對應資源，培養出具實證能力的跨領域即戰力人才，繼而提升金融科技產業競爭力，期盼透過與園區與新創團隊互動，讓師生充分理解個案發展方向與及早參與創新實驗，促進理論與實務並進，也是銘傳大學與園區培育金融科技人才之教育使命。

FinTechSpace提供校園實證基地的資源包括金融科技趨勢、創新場景金融發展及應用實例分享；學習如何串接API，了解基礎概念後進行專題研究與實證；手把手教學服務設計工具，引導校園學子發想多元創新應用情境，今年規劃全新機制，邀請台灣聯合金融科技、亞博福爾摩沙、阿爾發金融科技、信誠金融科技、麻布數據科技5家園區新創業者，透過產學合作讓師生與金融科技新創對接，產出之解方或創新構想協助產業解題、優化或加值既有服務，學生也能獲取實戰經驗，達到雙贏的效益。

競賽與特製化培訓淬鍊未來精英

FinTechSpace今年辦理「2023數位沙盒主題式技術實證創新競賽」，招募校園組針對綠色金融科技、金融共創為題進行提案，競賽過程也邀請資深業界講師，傳授學生如何應用服務設計工具、簡報設計與發表技巧，並安排一對一媒合工坊讓學生與金融業者直接對談，掌握實證主題需求並跨出接觸業界實務的第一步。

校園接班人則邀集23家金融機構、金融科技業者等提供上百名實習職缺，吸引海內外37所大學院校、逾300名同學踴躍報名，包含來自財務金融、資訊工程／管理、法律、社會、傳播、設計、醫療、生技與環境等各領域科技學生參與。於兩個月實習後遴選出來自清華、中央、臺北大、中山共5位優秀學子獲選成為國際校園大使，將隨同園區及多家金融機構與新創公司，參加11月15日至11月17日的國際大型金融科技展會—新加坡金融科技嘉年華，親身體驗最新的金融科技應用，拓展國際視野，從世界的高度觀察感受國際金融科技脈動。