環球科大明年退場 第32年校慶場面蕭索 創辦人、前校長均未出席

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環球科技大學明年將正式退場，今（12日）舉辦32年校慶，由剛上任12天的代理校長朱志良主持，因董事會也已經改組，創辦人許文志、前校長許淑敏及前董事會成員等都未出席，校慶場面相當蕭索，僅舉辦一項校園健走活動，參與的學生與老師都不多。

環球退場前的最後一次校慶只搭一個小棚子，沒有歡樂氣氛，周邊10幾個食物擺攤，到場的師生都不多，該校有開「ROTC大學儲備軍官訓練團」，約50名學生穿迷彩服現身，使場面看起來不致於太淒涼。

代理校長、前南台科大機械系授朱志良本月1日才到任，他表示，環球過去32年來培育8萬個校友為國家及社會貢獻一己之力，這一年是特別的一年，也是充滿感恩及懷念的一年，32年校慶邀請校友回校健走，校友們可以把校園的一花一草印在心中，留下美好回憶，雖然他才上任12天，他1日環球人終身環球人。

主任祕書林泳瀠表示，8月間教育部及相關部會、縣府到該校會勘，預計年底會行政院有一個退場4校的協調組織，屆時包括東方設計學院、大同技術學院、明道大學、環球科大校地一併處理。

林泳瀠指出，教育部召集最近一次開會是9月27日的退場基金審議委員會，4個學校人員做墊付計畫最終報告，以核定墊付給各校的金額。

環球目前仍有13系、1學程總計近800名學生在校，明年7月後將有約400多名的大二、大三生需安置，其中身心障礙生占46人，也是最難處理的一群，因環球無障礙設施完備，師生也很包容，其他大學很難接棒。

林泳瀠說，全校目前還有95名老師，有些要退休、轉職，有三分之一約30名老師仍希望繼續教書，他們常看一些學校的職缺公告，看看是否有專案教師職缺。

圖資處長曾慧純表示，雲林在台灣算比較弱勢，很多學生無法到都會區就學，學校同仁對偏鄉弱勢學生付出更多關心，如果再努力一下，環球也許可以持續下去，不應該被結束的，但國家政策是這樣也不得不接受，難過的情形似乎大家也都漸漸接受，在不可逆情況下，目前當務之急是幫剩下的學生做好的安排。