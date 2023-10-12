外資10月轉買 專家：台股最快這時攻「萬七」

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美國聯準會（Fed）9月會議紀要市場樂觀解讀，美債殖利率回落，台股12日也在台積電（2330）法說會前續揚撐盤、AI指標股回神下衝鋒，加權指數再戰季線達陣，終場收最高16,825.91點，三大法人加碼284.66億元，創四個月來新高，外資本月操作也正式翻正、本月累計加碼近70億元。

富邦投顧董事長蕭乾祥、華南投顧董事長儲祥生點出，台股坐擁日及周KD等技術指標正向、權值電子股人氣增溫、外資買盤回籠、Fed不持續升息預期提高、多數個股回檔已深「五大利多」，指數有續朝9月15日前高16,920.92點逼近潛力，預計最快下周就有望挑戰「萬七」，惟後續仍須留意逼近前高後量能表現，能否穩定增溫至3,000億～3,300億元之上。

以巴衝突爆發，美國長天期國債在避險需求推動下走揚，10年期美債殖利率跌至近半月低點，美股走強帶動台股12日開高走高、寫下連四紅，加權指數大漲153.88點、突破季線大關；中小型股也受惠資金外溢效應，催動櫃買指數甩開前日大跌陰霾，上漲1.22％，長紅K成功收復所有均線。

台股大漲慶賀，三大法人再度聯手買超284.66億元，改寫四個月來新高，其中，外資終止連四賣後連兩日轉買，12日續買239.86億元，本月來操作正式翻多、累計買超69.71億元。

而期貨方面，外資淨空單也大減3,155口、降至877口，外資期現貨同步轉多，法人看好，外資7～9月賣壓沉重，合計提款逾3,700億元，近期可望展開回補；另外，自營商也回補24.9億元，投信則續撒19.94億元銀彈，連買天數長達48天。