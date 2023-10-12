《國際政治》哈瑪斯奇襲以色列 台灣學到什麼？

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】路透社報導，台灣國防部長邱國正12日表示，台灣已成立一個特別任務小組，學習哈馬斯突襲以色列的教訓。同時，在台灣奮力抵抗解放軍軍事威脅之際，情資是避免戰爭的重要關鍵。

被中國大陸宣稱屬於自己國土一部分的台灣，受到來自中國大陸的軍武以及政治壓力愈來愈大。這也包括自2022年8月以來，解放軍在接近台灣本島的兩場大型軍演，加深兩岸可能會影響到全球的一場衝突恐懼。

台灣面對來自中國大陸的威脅，與以色列與哈瑪斯正在發生的激烈衝突，兩者其實有很大的不同點，像是解放軍必須得橫越台灣海峽才能進攻台灣。所以，這場戰爭是把焦點放在解放軍發動攻勢的可能性上。

在立院的邱國正被問到，從以色列與巴勒斯坦武裝份子哈瑪斯的衝突中，台灣學到什麼樣的教訓時，這位國防部最高行政首長表示，已經設立一個特殊任務小組來監控整個情勢的發展。

邱國正指出，最早是學到情資工作非常重要，有了情資後，很多因應對策便可油然而生，甚至可以避戰。以色列與哈瑪斯之間的戰事，讓大家看到戰爭有多麼可怕。雖然台軍正在加強備戰準備，但未來不會有衝突發生，因為避戰是每個人共同的希望。

總統蔡英文指出，台灣依然是承諾跟有相同意念的國家相互合作，一方面對抗脅迫以及暴力，二方面也會守護自由與民主。同時，台灣政府譴責哈瑪斯奇襲以色列的行為。

明年元月時，台灣將舉行領導人大選以及立委選舉。在野主要反對黨國民黨也把這場選舉活動，視為未來要選擇戰爭還是和平。國民黨怪罪民進黨，藉著故意挑釁中國大陸的方式，把台灣帶向戰爭邊緣。

8日，國民黨主席朱立倫曾說，以色列所發生的事，讓每個人都身感戰爭威脅代表的是什麼。相信台海和平是每個人所期望的。沒有台灣人願意看到戰爭發生。就黨性而言，國民黨傳統上是傾向於跟北京政府有較密切的關係。

民進黨資深立委王定宇在臉書上回應，痛批國民黨沒有譴責中國大陸，以及大陸對台灣的威脅。王定宇表示，不是和平主義者的這些人，有意或無意成為侵略者的棋子。

澳洲前總理莫里森11日在台北舉辦的一場論壇上說，中國大陸對台灣的威脅，對強化台灣的韌性很重要，但台灣自身需要做更多，必須表現出有迫切感。比台灣小很多的以色列，同樣活在長期脅迫下，但在軍武上投入的比例，要比台灣多很多。

路透社指出，根據SIPRI（斯德哥爾摩國際和平研究所）統計，台灣政府所提出的2024年整體國防預算，占台灣GDP已達2.5%。不過，跟以色列2023年的4.5%相比，確實是比較小。而美國是2023年軍事預算最多的國家，共花費8769億美元。